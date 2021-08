Giuseppe Savino è specializzato nei traffici dei carburanti e nel riciclaggio dei soldi dell’organizzazione. Il broker del clan Formicola divenne un punto di riferimento per coloro che erano intenzionati ad investire denaro illecito. Questa peculiarità è stata confermata dall’ordinanza, firmata dal gip della Procura di Napoli, che lo scorso maggio colpì il gruppo dei Rinaldi-Reale-Formicola e Silenzio.

Come sottolineato dagli investigatori, Savino era indispensabile per la stessa sopravvivenza dell’organizzazione. Lui immetteva nel circuito economico lecito i proventi derivanti dalle attività criminali. Sulla centralità del suo ruolo concordano sia i collaboratori di giustizia e, soprattutto, è confermato dall’attività condotte dal Gip e dalla Squadra Mobile che hanno accertato la riconducibilità a Savino, ovvero a Gaetano Formicola, di società operanti nel settore di carburanti. Infatti l’uomo viene contattato per avere chiarimenti su come gestire le attività illecite e come procedere per la costituzione e rilevazione di altre imprese operanti nel settore degli idrocarburi.

L’ARRESTO DI GIUSEPPE SAVINO

Lunedì sera Savino è stato sorpreso in un ristorante di Roma. Il latitante del clan Formicola era destinatario di un’ordinanza di custodia cautelare in carcere per i reati di riciclaggio, impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita ed altri reati finanziari.

Dopo essere stato riconosciuto dai Falchi, appartenenti alla Sesta Sezione “Contrasto al Crimine diffuso” della Squadra Mobile di Roma, veniva sottoposto al controllo dei documenti. Sin dal primo momento sono apparsi immediatamente artefatti e riportanti generalità false. Infatti Savino è stato condotto in Ufficio per gli atti di rito, dopo essere stato identificato per il broker sono scattate le manette. Il broker è stato portato al Tribunale di Civitavecchia per il giudizio direttissimo, infatti, all’esito sarà associato in un istituto di pena in esecuzione dell’ordinanza.