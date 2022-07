Accetta il passaggio da un collega sul lavoro, Greta muore dopo il tragico incidente

Dramma scuote Appiano Gentile, in provincia di Como. Greta Curti, una ragazza di soli 21 anni, è morta in un tragico incidente stradale. La giovane cameriera, una volta terminato il turno di lavoro, aveva accettato un passaggio in auto da parte di un collega per tornare a casa. Per cause ancora da accertare, il furgone sul quale i due viaggiavano nella notte tra sabato e domenica è finito contro un muro. Greta, nonostante abbia lottato come una leonessa, è spirata circa 24 ore dopo il tragico schianto. Troppo gravi le ferite riportate.

L’uomo alla guida, un 38enne, ha forse perso il controllo della vettura ed è finito contro un muro nel centro del paese. All’arrivo dei soccorsi la situazione è apparsa subito grave, in particolare quella di Greta, trasportata d’urgenza all’ospedale Sant’Anna, dove le sue condizioni sono progressivamente peggiorate.

L’uomo, non avendo riportato ferite troppo gravi, è stato dimesso il giorno dopo. Per la 21enne, invece, il destino aveva riservato un finale tragicamente diverso. Gli inquirenti, intanto, hanno avviato un’indagine per chiarire la dinamica dell’incidente mortale.