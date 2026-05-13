“Mamma svegliati”, Barbara Formica trovata senza vita dalla figlia di 11 anni

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Dramma ad Ascoli Piceno, dove una donna di 45 anni è stata trovata morta nella sua abitazione nel quartiere di Porta Romana, in una traversa di corso Mazzini vicino piazza San Tommaso. La vittima è Barbara Formica, conosciuta da molti con il soprannome di “Bibby”, molto nota in città anche per aver lavorato in passato come barista a Marino del Tronto. Solo pochi giorni fa, il 4 maggio, aveva festeggiato il compleanno.

Secondo una prima ricostruzione, la donna sarebbe stata colta da un malore improvviso durante la notte. A fare la tragica scoperta è stata la figlia più piccola, di appena 11 anni, che dopo l’uscita del padre per andare al lavoro ha tentato di svegliare la madre senza però ricevere risposta. La ragazzina ha quindi chiesto immediatamente aiuto.

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Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, ma all’arrivo dei soccorritori per la 45enne non c’era ormai più nulla da fare. Il decesso, stando ai primi accertamenti, sarebbe avvenuto diverse ore prima e non è stato necessario effettuare manovre di rianimazione. Tra le ipotesi al vaglio ci sarebbe quella di un infarto o di un grave malore che avrebbe colpito Barbara nel sonno.

La notizia della sua scomparsa si è diffusa rapidamente in città, lasciando sotto choc amici, vicini e conoscenti che la descrivono come una donna solare e molto legata alla famiglia. Tantissimi, in queste ore, i messaggi di cordoglio arrivati ai familiari, distrutti da una perdita improvvisa che lascia nel dolore il marito e i due figli adolescenti.

Sarà l’autopsia, disposta dalla magistratura, a chiarire le cause esatte della morte. Dopo gli accertamenti di rito, la salma è stata affidata all’impresa funebre Bucci di Roccafluvione.