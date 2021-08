Frcciatina di Guendalina Tavassi all’ex marito Umberto D’Aponte. Lo scorso marzo l’imprenditore napoletano aveva annunciato la separazione con l’ex gieffina, salvo poi dichiarare di essere pronto a riconquistarla. Le cose però non son andate secondo i pieni e tra i due non è tornato il sereno.

Ieri Guendalina Tavassi, tramite le sue storie Instagram, è tornata a parlare dell’ex marito: “Detto questo io non voglio creare guerre sui social. Non l’ho mai fatto e infatti mi prendo un sacco di insulti e cattiverie gratuitamente. Perché non ho mai detto la verità e i fatti reali. Però mi sono rotta le pa**e di vedere gente che utilizza e sfrutta i figli solo per fare follower e la vittima su Instagram. Se uno deve fare il padre o il genitore, o quello che sia lo facesse senza scrivere stronz**e o piangere o far finta di essere quello che poi realmente non si è“.

Guendalina Tavassi ritrova la felicità: “Goditi la vita, l’unica cosa che non ha soluzione è la morte” [ARTOCOLO 26 AGOSOTO 2021]

“Sai perché sono sempre felice? Perché io non mi aspetto niente da nessuno, l’attesa fa sempre male. I problemi non sono eterni e hanno sempre una soluzione”.

L’ex Gf Guendalina Tavassi mostra sui social tutta la sua felicità. Dopo il periodo difficile a seguito della fine del rapporto con Umberto, ha ritrovato l’amore con Federico Perna, imprenditore romano nel campo della ristorazione. Una relazione che lei voleva tenere nascosta per tutelare i figli, ma che poi è uscita allo scoperto a causa dei gossip.

“L’unica cosa che non ha soluzione è la morte. Non permettere a nessuno di offenderti, di umiliarti. Non devi assolutamente farti abbassare l’autostima. Le urla sono l’arma dei vigliacchi, di coloro che non hanno ragione. Troverai sempre persone che ti vogliono dare la colpa del loro fallimento ma ognuno avrà ciò che merita.

Goditi la vita perché è molto breve, amala pienamente e sii sempre felice e sorridente, vivi la tua vita intensamente. E ricorda: prima di discutere, respira; prima di parlare, ascolta; prima di criticare, esaminati; prima di scrivere, pensa; prima di far male, senti; prima di arrenderti, prova; prima di morire, Vivi.

Se vuoi essere felice, rendi felice qualcuno, se desideri ricevere, dona un poco di te, circondati di brave persone e sii una di quelle. Ricorda, a volte quando meno te lo aspetti ci sarà chi ti farà vivere belle esperienze! Non rovinare mai il tuo presente per un passato che non ha futuro. Una persona forte sa come mantenere in ordine la sua vita. Anche con le lacrime negli occhi, si aggiusta per dire con un sorriso ‘sto bene’. : )”.