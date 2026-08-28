Hashish e marijuana nascosti nell’officina a Villaricca, arrestato un 36enne

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I carabinieri della stazione di Villaricca hanno arrestato per detenzione di droga a fini di spaccio Massimiliano Amarone. I militari sono stati impegnati in un servizio ad hoc in via Europa perciò hanno voluto controllare un’officina. È stato tutto pronto, sono è entrati e all’interno trovando il 35enne.

Nei locali dell’attività sono stati scoperti 220 grammi circa di hashish, 650 grammi circa di marijuana, 3 bilancini di precisione, materiale per il confezionamento, un telefono e mille 560 euro in contanti ritenuti provento dell’attività illecita. La perquisizione è proseguita, infatti in casa del titolare dell’officina sono stati trovati semi di cannabis e un altro bilancino di precisione. Arrestato, è finito ai domiciliari in attesa di giudizio.

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