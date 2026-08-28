Strano viavai nel condominio, smantellato il covo della droga a Napoli

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Proseguono i servizi straordinari predisposti dalla Questura di Napoli per contrastare i fenomeni di detenzione e traffico di sostanze stupefacenti. Nel pomeriggio di mercoledì, gli agenti del Commissariato San Carlo Arena, nell’ambito dei servizi all’uopo predisposti, hanno effettuato un controllo in uno stabile della zona. Nel corso dell’attività, i poliziotti hanno rinvenuto, ben occultati all’interno di un contenitore di rifiuti, 26 involucri di marijuana e 31 di hashish che sono stati sottoposti a sequestro.

Spaccio a Ischia

Nello stesso giorno la Polizia di Stato ha tratto in arresto un 19enne per detenzione illecita di sostanze stupefacenti. In particolare, gli agenti del Commissariato di Ischia, nell’ambito di servizi all’uopo predisposti, hanno controllato l’abitazione del predetto, dove hanno rinvenuto, ben occultati sotto il motore esterno dell’impianto di condizionamento, un involucro contenente circa 36 grammi di hashish, 47 dosi di cocaina del peso complessivo di circa 25 grammi e un bilancino di precisione; inoltre, all’interno dell’appartamento, gli operatori hanno rinvenuto 330 euro, suddivisi in banconote di diverso taglio.

Per tali motivi, l’indagato è stato tratto in arresto dal personale operante.

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