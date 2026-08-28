Morto il boss ‘Micu’ Papalia, portò la ‘ndrangheta a Milano e nel Nord

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Domenico Papalia è morto a 81 anni all’ospedale San Paolo di Milano, dove era ricoverato per un tumore. Originario di Platì, con i fratelli Rocco e Antonio è stato considerato uno dei boss della ‘ndrangheta trasferita al Nord, a Buccinasco. Dopo la condanna per l’omicidio del boss Antonio D”Agostino a Roma nel 1976 per lui si aprono le porte del carcere.

Nel 2017 viene assolto dal tribunale di Perugia con formula piena ma intanto erano già arrivate altre condanne, per l’omicidio dell’avvocato Pietro Labate a Milano nel 1983 e come mandante per l’omicidio nel 1990 dell’educatore del carcere di Opera Umberto Morbile, a Carpiano, nel Milanese. E Papalia, che si è sempre professato innocente, resta in carcere diventando l’ergastolano più longevo d’Italia.

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Resta in carcere per quasi 50 anni fino a quando il tribunale di Sorveglianza di Bologna dà l’ok alla scarcerazione per motivi di salute, mentre era da tempo iniziata una battaglia per fare uscire di cella Papalia che negli anni ha studiato e intrapreso un percorso di giustizia riparativa. La pm di Milano Alessandra Cerreti ha disposto l’autopsia sulla salma di Papalia.

La reazione di Nessuno tocchi Caino

Ha scritto su Fb Elisabetta Zamparutti, tesoriera di Nessuno tocchi Caino: “E’ venuto a mancare Domenico Papalia, condannato al fine pena mai e a una pena che, dopo mezzo secolo di carcere, era diventata anche pena corporale. Ci conforta il fatto che non sia morto nella tomba del cimitero dei vivi, qual è il carcere, ma in un luogo diverso dove ha potuto essere circondato dall’affetto dei suoi cari“.

“Abbiamo invocato e sostenuto la sua scarcerazione non solo per i gravi motivi di salute ma, molto più importante, per la sua ‘innocenza’, la più preziosa, quella di una persona ormai da decenni diversa dal delitto e tale da non nuocere a nessuno (questo vuol dire letteralmente innocente). La sua bontà, non solo quella della buona condotta carceraria, ma delle opere di bene che, anche dal carcere, ha fatto per il prossimo, a partire dai più deboli, ne fa un uomo esemplare” ha aggiunto spiegando che verrà ricordato il 1 settembre al laboratorio Spes contra spem nel carcere di Parma insieme ai suoi compagni di pena.