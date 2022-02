“Ho comandato Napoli per 4 anni per vendicarmi dell’Alleanza di Secondigliano”, la rivelazione di Misso

Peppe Misso è stato intervistato da Roberto Saviano nel programma Insider. L’ex boss di camorra ha ammesso di aver avuto un ruolo criminale di prim’ordine: “Nel ’99 ho creato il cartello con cui ho comandato Napoli per 4 anni: dal ’99 al 2003. Non potevo fare più prelievi (n.d.r rapine) perché ero obiettivo dei rivali: mica è facile fare la guerra all’Alleanza di Secondigliano. Ho formato il cartello criminale Misso-Mazzarella-Sarno ma io non mi sento camorrista perché questa alleanza mi serviva per fare una vendetta“.

MISSO CONTRO L’ALLEANZA DI SECONDIGLIANO

Il riferimento di Misso, all’anagrafe Giuseppe Missi, è agguato mortale contro la moglie Assunta Sarno, avvenuto il 14 marzo del 1992 sulla bretella autostradale Caserta Sud-Napoli, all’altezza dello svincolo Afragola-Acerra. I killer uccisero anche i suoi amici Alfonso Galeota, Giulio Pirozzi e la moglie Rita Casolaro. Saviano incalza ‘o Nasone nell’intervista: “Lei dice ho comandato Napoli per 4 anni, è difficile per chi la sta ascoltando non associarla quindi ad un boss e al mondo della camorra“.

“Come posso dire? Posso dire dominavano Napoli. So che metto in crisi chi sta ascoltando ma anche io vado in crisi. Io ho preso quel potere per ammazzare le persone che avevano ammazzato la mia compagna e i miei amici. La mia era una pura vendetta“, risponde il collaboratore di giustizia.

LA FIGURA DI PEPPE MISSO

Nella trasmissione è intervenuto anche Franco Roberti, ex procuratore nazionale antimafia che ha aggiunto dettagli al racconto dell’ex boss della Sanità: “Misso era un naturale alleato dei Sarno perché era imparentato con Assunta Sarno, che a loro volta erano alleati con i Mazzarella ben prima del ’99. In quella data ci fu l’esplosione del contrasto con l’Alleanza di Secondigliano cioè con Licciardi, Mallardo, Bosti, Contini e Lo Russo. Misso ha tentato una giustificazione morale all’attività criminale. Questo fa parte dell’ideologia camorristica la cosiddetta la morale della criminalità e dell’illegalità”.