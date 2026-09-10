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Migliaia di prodotti tra cui iPhone, PlayStation 5, televisori, elettrodomestici e Nintendo Switch verranno messi all’asta dopo essere stati sottoposti a sequestro in seguito all’inchiesta che ha coinvolto la AM Distribution Srl, società riconducibile all’attività di Angelo Napolitano, molto conosciuto sui social in particolar modo per il marchio “Napolitano Store”.

I prodotti sequestrati a Napolitano Store andranno all’asta, ci sono iPhone e PlayStation 5

La vendita giudiziaria riguarda, come reso noto da Fanpage, il lotto 4 della procedura 2751/2024 del Tribunale di Nola, composto da circa 3.150 articoli custoditi a Casalnuovo di Napoli. Dopo il precedente tentativo andato deserto, il prezzo base è sceso a 78mila euro e la gara telematica terminerà il 14 settembre 2026 alle ore 15.

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L’inventario permette di capire nel dettaglio cosa c’è dentro. Tra i prodotti Apple figurano diversi modelli di iPhone, dagli XR e iPhone 11 fino agli iPhone 12, 13 e 14, ma anche apparecchi più recenti. Nell’elenco compaiono, tra gli altri, otto iPhone 17 Pro Max, nove iPhone 17 e un iPhone 16. Ci sono inoltre iPad, Apple Pencil, AirPods e un MacBook Air.Il settore gaming comprende invece 32 PlayStation 5, oltre a PlayStation 5 Pro, PlayStation Portal, console Nintendo Switch e Switch Lite, joystick e decine di videogiochi per PS4, PS5, Nintendo e Xbox.

La vendita fa parte dell’iter avviato dopo il sequestro dei beni della Am Distribution. Nei mesi scorsi era stato sgomberato anche il Napolitano Store di corso Garibaldi 231-233 a Napoli, con il trasferimento dei prodotti verso i depositi dell’Istituto Vendite Giudiziarie. La relazione tecnica parla complessivamente di circa 13mila articoli di elettronica, telefonia, informatica, gaming ed elettrodomestici, oltre a circa 5mila prodotti alimentari e legati al caffè, rinvenuti nei diversi punti vendita e depositi interessati dal sequestro.