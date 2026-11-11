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Ondata di maltempo in arrivo sulla Campania. Le previsioni degli esperti di 3BMeteo.com su cosa accadrà nelle città della nostra regione in previsione dell’arrivo del ciclone Charles.

Il ciclone Charles in arrivo in Campania, il meteo a Napoli per i prossimi giorni

Si avvicina rapidamente dall’Atlantico un ciclone sub tropicale che entrerà franco nel Mediterraneo e transiterà anche sull’Italia tra le giornate di giovedì e di venerdì. Charles porterà venti forti e piogge localmente abbondanti anche in Campania con strascichi di instabilità fino al weekend.

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Sulla città di Napoli irregolarmente nuvoloso nella giornata di mercoledì con qualche pioggia sporadica. Nuovo peggioramento nel corso di giovedì con rovesci in arrivo tra il pomeriggio e la sera, non escluso anche un temporale. Maggiore variabilità venerdì ma ancora con il rischio di qualche breve piovasco. Situazione analoga sabato mentre domenica il tempo potrebbe mostrare caratteri più perturbati con rovesci e temporali anche intensi.

Le temperature sono attese in aumento fino a venerdì con punte di 20/21°C, in calo sabato e domenica con massime non oltre i 16/17°C. Venti in rinforzo e mare fino a molto mosso o agitato.