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Rosario Miraggio rilancia con “Il coraggio che vorrei”, il nuovo singolo che parla d’amore, di sentimenti e della difficoltà di accettare la fine di una relazione. Disponibile su Spotify e YouTube, il brano sta già facendo parlare di sé sui social, dove nelle prime ore dal lancio ha suscitato attenzione e partecipazione.

Al centro della canzone c’è un uomo che attraversa la città quasi senza riconoscerla, smarrito nei propri pensieri e nella consapevolezza che qualcosa, nella sua vita sentimentale, è cambiato per sempre. Cerca il coraggio di affrontare una separazione, di accettare che la persona amata non provi più gli stessi sentimenti e di lasciarla andare. È il racconto di una fragilità profondamente umana, di quelle notti in cui i ricordi si confondono con le domande e il desiderio di trattenere qualcuno si scontra con la necessità di rispettarne la libertà.

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Ma “Il coraggio che vorrei” è anche una canzone dal messaggio attuale. Racconta un amore che soffre, ma che non vuole diventare possesso. La consapevolezza che non si possa costringere qualcuno a restare diventa il cuore emotivo del brano. Un sentimento che trova nel rispetto dell’altro la sua espressione più autentica. «Sono felice che questa canzone stia piacendo, subito, e che tante persone si riconoscano nelle emozioni che racconta» – spiega Rosario Miraggio.

«Continuo a raccontare l’amore, perché è un tema che riguarda tutti, sempre. Ma credo sia importante parlare anche del rispetto, della libertà delle persone e della capacità di accettare le scelte di chi abbiamo accanto. L’amore è un sentimento straordinario, ma non può mai diventare una forma di possesso. A volte il coraggio più grande è proprio quello di lasciare andare». Con la sua interpretazione intensa e riconoscibile, Miraggio dà voce a un sentimento universale, confermando la capacità di raccontare le emozioni attraverso una musica che mantiene un forte legame con la tradizione melodica napoletana, aprendosi a una sensibilità contemporanea.

Il nuovo singolo accompagnerà anche il percorso verso uno degli appuntamenti più attesi dai suoi fan: il concerto del 28 dicembre al Palapartenope di Napoli. Una serata nella quale “Il coraggio che vorrei” sarà uno dei brani centrali, accanto ai successi che hanno segnato la carriera dell’artista. “Il coraggio che vorrei” – Rosario Miraggio. Disponibile su Spotify e YouTube.