Grossi danni a causa della pioggia oggi pomeriggio in via Orsolone Guantai, angolo con via Rotondella nella frazione Camaldoli. Un muro perimetrale è crollato sbriciolato al suolo mandando in tilt il traffico in zona. I tecnici stanno cercando di intervenire per tamponare una situazione altamente complicata, non la prima in quella zona che continua a preoccupare i residenti.

A seguire la vicenda il vicepresidente uscente dell’Ottava Municipalità Salvatore Passaro e Francesco Ruggiero consigliere uscente della stessa Municipalità. Quanto accaduto ai Camaldoli si va ad aggiungere agli allagamenti, all’accumulo di fango e alla rottura dei tombini in diverse aree della città, da Agnano a Fuorigrotta passando per il Frullone, Scampia e Ponticelli oltre ai danni nell’hinterland.

In enorme difficoltà anche il trasporto pubblico. Diverse le linee bus Anm costrette a deviare il proprio regolare percorso o addirittura a interrompersi per l’impraticabilità di parecchie arterie. Parzialmente allagata anche la stazione Frullone della metropolitana linea 1, peraltro bloccata per oltre un’ora. “Problemi tecnici” ha spiegato sui social l’Azienda Napoletana Mobilità.