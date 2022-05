Il prezzo del carburante non aumenterà, approvata proroga taglio delle accise

Via libera del Consiglio dei ministri al decreto che proroga all’8 luglio il taglio delle accise sui carburanti. L’intervento viene esteso anche al metano per cui l’accisa va a zero e l’Iva viene ridotta al 5%. Così finisce la cabina di regia, a Palazzo Chigi, sul decreto aiuti.

I presenti alla cabina di regia a palazzo Chigi per il tagli delle accise

L’incontro è durato circa un’ora e mezzo. Oltre al premier Mario Draghi, hanno presenziato a Palazzo Chigi anche i capidelegazione dei partiti di maggioranza – Elena Bonetti per Iv, Mariastella Gelmini per Fi, Andrea Orlando per il Pd, Giancarlo Giorgetti per la Lega e Roberto Speranza per Leu. Insieme, inoltre, ai ministri dell’Economia Daniele Franco e della Transizione ecologica Roberto Cingolani, con il sottosegretario alla presidenza Roberto Garofolisul. L’incontro era dedicato all’approvazione del decreto con i nuovi aiuti per famiglie e imprese per fronteggiare gli effetti della guerra in Ucraina, tra cui l’aumento del costo del carburante. La dotazione prevista per tali aiuti sarebbe di 14 miliardi. Fra i veri provvedimenti esaminati, hanno discusso anche l’aumento della tassa sugli extraprofitti delle grandi imprese. Nel pomeriggio si riunirà poi il Consiglio dei ministri.

La conferenza stampa di Draghi attesa nel pomeriggio

Il Presidente del Consiglio, Mario Draghi, al termine del Cdm che esaminerà il decreto legge sugli aiuti per imprese e famiglie per fronteggiare gli effetti della crisi ucraina, terrà una conferenza stampa insieme ai ministri dell’Economia Daniele Franco, della Transizione ecologica Roberto Cingolani, e del Lavoro Andrea Orlando.