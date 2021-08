Ricorso del Tar respinto. Il murales con il volto di Ugo Russo e la scritta “Verità e Giustizia’’ dovranno sparire dalla facciata del condominio di vicoletto Noce 4 dei Quartieri Spagnoli. Il Comitato Verità e Giustizia per Ugo Russo aveva inoltrato inutilmente una richiesta di sospensione del precedente provvedimento di cancellazione del disegno, realizzato dall’artista Leticia Mandragora, al Tribunale amministrativo regionale.

La contrarietà del Comitato Verità e Giustizia per Ugo Russo

Per il Comitato Verità e Giustizia per Ugo Russo «l’iniziativa dell’amministrazione è una censura politica travestita di cavilli amministrativi per aggirare il dettato della Costituzione e di molte sentenze che vietano di entrare nel merito dell’interpretazione di un’opera d’arte. Un’interpretazione per noi sbagliata e forzata sulla cui base era stata rigettata la Cila in sanatoria presentata dai condomini dell’immobile».

Il ricorso al Consiglio di Stato

Dal comitato, infatti, valutano il ricorso al Consiglio di Stato. «Non sarà una sentenza o un’ordinanza a zittire e silenziare la rivendicazione di verità e giustizia per Ugo».

La motivazione del Tar e il parere della Soprintendenza

“Trasformazione fisica dell’immobile’’ affermano, dunque, tra le altre cose dal Tar respingendo la richiesta di sospensiva. Nel motivare la contrarietà alla sentenza del Tar, dallo stesso Comitato ricordano i pareri della Soprintendenza Archeologica Belle Arti e Paesaggio per il Comune di Napoli. “Non si rilevano motivi ostativi alla sanatoria dell’opera eseguita’’ . Questo il parere del responsabile del procedimento della Soprintendenza Archeologica Belle Arti e Paesaggio per il Comune di Napoli, dottor Stefano Iavarone.

La vicenda di Ugo Russo

Ugo Russo morì nella notte tra il 29 febbraio e il 1 marzo 2020. Il giovane, infatti, tentò assieme a un complice in via Generale Orsini di rapinare il rolex al braccio un carabiniere in quel momento fuori servizio. L’appartenente all’Arma sparò alcuni colpi dalla pistola d’ordinanza colpendo diverse volte Ugo. I genitori di Ugo Russo hanno dunque a più riprese chiesto delucidazioni sulla dinamica dei fatti. All’arrivo in ospedale, alcuni familiari di Ugo devastarono il pronto soccorso rimediando alcune condanne. La stessa notte, alcuni colpi di pistola furono infatti sparati verso la Caserma dei carabinieri Pastrengo. Autori del gesto, accertarono le indagini, un conoscente e un parente della giovane vittima.