Indagini in corso a Sarno dove nella notte una ragazzina di circa 15 anni ha chiesto disperato aiuto ai sanitari del Pronto Soccorso dell’ospedale “Villa Malta” per salvare la neonata che aveva in braccio. Purtroppo per la piccola non c’era più nulla da fare.
Neonata arriva morta in ospedale a Sarno, era nata da poche ore
La ragazzina era accompagnata da un uomo, si presume il padre della piccola. Entrambi i ragazzi erano di origini asiatica: la giovane portava la neonata avvolta in una coperta. Secondo una prima valutazione, la bimba era nata poco prima.
Non si esclude che possa essere stata partorita in casa o comunque in un ambiente non protetto a livello sanitario. Così come non si esclude che possa trattarsi di una gravidanza tenuta nascosta ai genitori e sfociata, purtroppo, nella tragedia. I medici pediatri del Martiri di Villa Malta non hanno potuto far altro che constatare il decesso della piccola.
Per capire cos’è davvero accaduto, sarà necessario intanto ricostruire tempi e motivi della morte della neonata.