“A luglio parte l’impianto di ecoballe a Giugliano”, l’annuncio di De Luca

Dopo anni di attese e incertezza oggi il governatore De Luca ha annunciato che, a partire dal mese di luglio, l’impianto di smaltimento rifiuti in costruzione a Giugliano sarà operativo.

Le parole di De Luca sulle sanzioni europee per i rifiuti

“L’Italia subisce una sanzione europea per infrazione ambientale di 120mila euro al giorno – Ha dichiarato in un diretta sul profilo Facebook della Regione – “Grazie al lavoro fatto dal governo regionale abbiamo avuto finalmente la riduzione di un terzo della sanzione europea. Noi avevamo avuto una prima sentenza di condanna nel 2010 e poi nel 2015. Visto che la Regione Campania non aveva fatto niente, c’era stata la sentenza della Corte di giustizia con la quale si sanzionava l’Italia per 120mila euro al giorno”, ha aggiunto.

L’impegno della Regione per la costruzione dell’impianto a Giugliano

“Grazie all’impegno della Regione, dell’Assessorato all’Ambiente e dell’Ufficio legislativo abbiamo iniziato a risparmiare i primi 40mila euro. Questo perché si è verificato l’avvio effettivo dell’impianto di Caivano e siamo arrivati a portare fuori dalla Campania già un milione di tonnellate di ecoballe. A luglio parte l’impianto di Giugliano e contiamo di ridurre di un altro terzo la sanzione europea fino ad eliminarla completamente con l’avvio dei primi impianti di compostaggio”.

De Luca ha poi concluso il discorso sottolineando l’impegno dell’istituzione che rappresenta. “Non so come vogliamo chiamarlo questo risultato. Diciamo che è una cosa importante e che è il frutto dell’impegno di una Regione che ha lavorato in questi anni con una tenacia quasi ossessiva per risolvere le emergenze storiche della Campania”.

I costi del progetto

Un’area di 12.710 metri quadrati, 3 edifici da costruire e una spesa di 19 mln di euro prevista per il progetto. 365 giorni per completarlo, 400mila tonnellate di rifiuti stoccati in balle da trattare, 25 gli addetti previsti alla lavorazione. Questi tutti i numeri del nuovo impianto che sorgerà nell’ex centrale turbogas al Ponte Riccio. Un impianto voluto dalla Regione Campania per smaltire parte delle ecoballe stoccate da anni nel sito di Taverna del Re tra Giugliano e Villa Literno.

Cosa prevede il progetto dell’impianto

Il progetto prevede la riorganizzazione e l’adattamento dell’area industriale dell’ex area Enel al Ponte Riccio, attualmente dismessa. Lo scopo è quello di costruire un impianto, il cui via libera parte da lontano. Era, infatti, il 23 dicembre 2015 quando la regione Campania approvò il Piano Straordinario di interventi. Il Piano Straordinario è stato aggiornato nel 2016 e ha previsto la realizzazione di impianti per il trattamento con recupero dei rifiuti stoccati in balle (RSB). In particolare, ha previsto l’implementazione di due filiere di trattamento. La prima volta al recupero di materia in due impianti, per una potenzialità complessiva di trattamento di oltre 1.600.000 tonnellate.

La seconda atta alla produzione di CSS in due impianti, da realizzarsi, rispettivamente, a Giugliano e nell’area dello STIR di Caivano per una potenzialità complessiva di circa 2.000.000 di tonnellate. L’impianto prevede la combinazione di recupero e smaltimento di rifiuti non pericolosi. Queste attività comportano il ricorso al pretrattamento dei rifiuti destinati all’incenerimento, al coincenerimento ed il trattamento fisico‐chimico e biologico degli altri tipi di rifiuti. Nello specifico è previsto il trattamento di 400.000 tonnellate Rifiuti Stoccati in Balle (RSB), finalizzato al recupero materia e all’eventuale produzione di Combustibile Solido Secondario.