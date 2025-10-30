PUBBLICITÀ
In giro per Napoli con un fucile in auto, tre giovani beccati da un'agente fuori servizio

Gianluca Spina
Gianluca Spina
In giro per Napoli con un fucile in auto, tre giovani beccati da un'agente fuori servizio
In giro per Napoli con un fucile in auto, tre giovani beccati da un'agente fuori servizio
Nel pomeriggio di ieri, nel rione Sant’Erasmo di Napoli, un agente del Commissariato di Poggioreale, libero dal servizio, ha notato un giovane salire su un’auto imbracciando un fucile, insieme ad altre due persone. L’agente, con prontezza, ha allertato la sala operativa, consentendo un rapido intervento delle pattuglie della Polizia di Stato.

Il controllo e la scoperta dell’arma

L’auto è stata fermata in via Luigi Galvani, all’incrocio con via Reggia di Portici. A bordo si trovavano tre giovani napoletani di 28, 16 e 14 anni, due dei quali già conosciuti alle forze dell’ordine. Nel corso della perquisizione, gli agenti hanno rinvenuto un fucile carabina Beretta calibro 12, con la matricola abrasa, nascosto all’interno del veicolo.

Arresti e provvedimenti

I tre sono stati arrestati per porto abusivo di armi o oggetti atti ad offendere in concorso. Il 28enne, conducente dell’auto, è stato inoltre sanzionato amministrativamente per guida senza patente, poiché mai conseguita. Sono in corso accertamenti per stabilire la provenienza dell’arma e verificare il possibile coinvolgimento dei due minori in attività criminali nel quartiere.

