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Un malore improvviso mentre era in vacanza, poi il ricovero in ospedale e la drammatica evoluzione delle sue condizioni. Non ce l’ha fatta Giancarlo De Angelis, avvocato penalista di Aversa, morto a soli 53 anni a causa di un aneurisma cerebrale.

Il professionista era ricoverato da giorni all’ospedale di Muro Lucano, dove le sue condizioni si erano progressivamente aggravate fino a precipitare in un coma irreversibile.

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Malore durante la vacanza, muore l’avvocato Giancarlo De Angelis: lutto ad Aversa

La notizia della sua scomparsa ha lasciato sgomenti il mondo forense aversano e le tante persone che lo conoscevano e apprezzavano, dentro e fuori dall’ambito professionale.

De Angelis era un volto conosciuto del Foro di Aversa, ma anche una persona profondamente legata alle proprie passioni e alle amicizie. Tra queste, quella per la Juventus, che seguiva con grande entusiasmo.

Particolarmente toccante il ricordo affidato ai social da un collega e amico, che ha scritto: “Il Foro perde un fuoriclasse, la Juventus perde un supertifoso che la seguiva ovunque, io perdo un amico fraterno”.

Un legame raccontato anche attraverso le vacanze trascorse insieme ogni anno ad Ascea, nel Salernitano. Una morte improvvisa e prematura che lascia un grande vuoto tra colleghi, amici e conoscenti. Alla moglie e a tutta la famiglia stanno arrivando in queste ore numerosi messaggi di cordoglio e vicinanza.

A soli 53 anni, Aversa perde un professionista stimato e una persona che aveva saputo costruire, nel corso della sua vita, legami profondi e autentici.