In palestra solleva 80 chili ma risulta in malattia, confermato il licenziamento

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Sulla carta era in malattia per problemi alla colonna vertebrale, ma nel frattempo si allenava in palestra: non solo alzando pesanti carichi, ma svolgendo anche attività da personal trainer e gestore della struttura. Per questo motivo un lavoratore è stato licenziato per aver violato gli obblighi di correttezza e buona fede nei confronti del datore di lavoro. I fatti al centro della vicenda risalgono al 2023. L’uomo era entrato in malattia dopo aver presentato all’azienda i certificati medici che attestavano patologie degenerative alla colonna cervicale e che gli vietavano tassativamente di sollevare pesi superiori ai due chili.

Tuttavia, il 6 e il 31 ottobre del 2023, il dipendente è stato avvistato all’interno di una palestra dove operava come gestore e personal trainer. Oltre a dare indicazioni ed esercizi ai clienti, eseguiva personalmente attività fisiche ad alto rischio per la propria salute, come flessioni e allenamenti con pesanti carichi. Un’attività del tutto incompatibile con le sue dichiarate condizioni di salute che ha spinto la società a licenziarlo il successivo 27 novembre del 2023.

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L’uomo aveva contestato il provvedimento, ma sia il Tribunale di Cassino sia la Corte d’Appello di Roma hanno rigettato il ricorso.

La conferma del licenziamento Il lavoratore ha tentato l’ultimo grado di giudizio in Cassazione, sostenendo che non vi fosse un’incompatibilità concreta tra il suo stato di salute e gli esercizi praticati. Tuttavia, i giudici nell’ordinanza hanno sottolineato che, sebbene lo svolgimento di un’altra attività in malattia non costituisca automaticamente una causa di licenziamento, lo diventa nel momento in cui rischia di pregiudicare o rallentare la guarigione e il rientro in servizio.

L’elemento decisivo che ha portato i giudici a confermare il licenziamento è stata la tipologia di esercizi svolti: l’uomo eseguiva «sollevamento o trazione di pesi di 60-80 kg», ignorando il limite di due chili fissato dal medico. Un comportamento che ha causato «un pregiudizio potenziale non solo a danno della sua (delicata) condizione fisica ma, altresì, degli interessi del datore di lavoro», rompendo così il vincolo fiduciario con l’azienda.