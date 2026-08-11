Incendio a Scampia, a fuoco le erbacce nell’area del Lotto S

Un incendio si è sviluppato, nelle prime ore del pomeriggio di oggi martedì 11 luglio, a Scampia, nella zona del Lotto S. Ad andare a fuoco, alcune erbacce a ridosso della strada: le fiamme hanno generato un’alta colonna di fumo visibile dall’intero quartiere.
I cittadini, allarmati, hanno denunciato in massa sui social l’assenza delle istituzioni, che non ascolterebbero le richieste di provvedere alle aree verdi causando, di conseguenza, l’inalazione di aria inquinata da parte della popolazione.