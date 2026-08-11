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Incendio a Scampia, a fuoco le erbacce nell’area del Lotto S

Nicola Avolio
Di Nicola Avolio
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Incendio a Scampia, a fuoco le erbacce nell'area del Lotto S
Incendio a Scampia, a fuoco le erbacce nell'area del Lotto S
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Un incendio si è sviluppato, nelle prime ore del pomeriggio di oggi martedì 11 luglio, a Scampia, nella zona del Lotto S. Ad andare a fuoco, alcune erbacce a ridosso della strada: le fiamme hanno generato un’alta colonna di fumo visibile dall’intero quartiere.

I cittadini, allarmati, hanno denunciato in massa sui social l’assenza delle istituzioni, che non ascolterebbero le richieste di provvedere alle aree verdi causando, di conseguenza, l’inalazione di aria inquinata da parte della popolazione.

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Nicola Avolio
Nicola Avolio
Giornalista pubblicista, mi sono avvicinato per la prima volta alla professione iniziando a collaborare con la testata "La Bussola TV", dal 2019 al 2021. Iscritto all'albo dei pubblicisti da giugno 2022, ho in seguito iniziato la mia collaborazione presso la testata "InterNapoli.it", e per la quale scrivo tuttora. Scrivo anche per il quotidiano locale "AbbiAbbè" e mi occupo prevalentemente di cronaca, cronaca locale e sport.

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