Incendio nel sottoscala di un appartamento a Eboli, quattro bambini in ospedale

Intervento particolarmente complesso dei Vigili del Fuoco nella serata di ieri, poco dopo le 20, in via don Romolo Murri. L’allarme è scattato quando alcuni residenti hanno segnalato la presenza di fiamme provenienti dal sottoscala di un edificio condominiale.

Sul posto sono intervenute tempestivamente le squadre dei Vigili del Fuoco del distaccamento di Eboli, supportate da un’autoscala e da un’autobotte. Una volta entrati nello stabile, i soccorritori hanno accertato che l’incendio aveva coinvolto un accumulo di materiali di vario genere, tra cui plastica e gomma. Particolarmente delicata la presenza di bombole di GPL, che sono state immediatamente rimosse e messe in sicurezza attraverso operazioni di raffreddamento.

Durante le fasi di spegnimento e messa in sicurezza, i Vigili del Fuoco hanno individuato una donna anziana, costretta a letto, e quattro bambini rimasti bloccati all’ultimo piano dell’edificio. Le persone sono state raggiunte e recuperate dai balconi, quindi portate in salvo e affidate alle cure del personale sanitario.

Le operazioni sono state rese più difficili dall’elevata concentrazione di fumo tossico, che ha saturato il vano scala e si è propagato in alcuni appartamenti, anche a causa dell’apertura delle porte di ingresso. Tutte le persone coinvolte sono state successivamente trasferite negli ospedali della zona; due di loro sono state condotte in strutture sanitarie di Napoli per accertamenti più approfonditi, dopo aver inalato i fumi dell’incendio.

Oltre ai Vigili del Fuoco, sul luogo dell’intervento erano presenti i sanitari del 118, le Forze dell’Ordine e il sindaco di Eboli, che ha seguito da vicino le operazioni di soccorso.