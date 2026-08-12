Spento l’incendio al Rione Traiano, fiamme nella vecchia discarica

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E’ stato completamente domato l’incendio sviluppatosi in mattinata all’interno del parco Costantino, l’area verde pubblica che sorge al Rione Traiano. Ad andare in fumo – provocando una densa colonna nera visibile anche a distanza – una vecchia discarica e un insieme di sterpaglie. Quattro le squadre dei vigili del fuoco sono state impegnate nelle operazioni di spegnimento e ora all’opera per la bonifica dell’area. Non si registrano intossicati. Ancora ignota la natura dell’incendio sulla quale sono in corso accertamenti.

“In riferimento all’incendio divampato questa mattina nel 𝗥𝗶𝗼𝗻𝗲 𝗧𝗿𝗮𝗶𝗮𝗻𝗼, la cui combustione ha generato una consistente 𝗰𝗼𝗹𝗼𝗻𝗻𝗮 𝗱𝗶 𝗳𝘂𝗺𝗼 𝗻𝗲𝗿𝗼 visibile in larga parte della città, si evidenzia che i soccorsi sono prontamente intervenuti per 𝗱𝗼𝗺𝗮𝗿𝗲 𝗹𝗲 𝗳𝗶𝗮𝗺𝗺𝗲. Considerata la densità abitativa dell’area interessata e la potenziale ricaduta degli inquinanti sprigionati, la 𝗠𝘂𝗻𝗶𝗰𝗶𝗽𝗮𝗹𝗶𝘁𝗮̀ ha richiesto ad 𝗔𝗥𝗣𝗔𝗖 l’attivazione immediata del 𝗺𝗼𝗻𝗶𝘁𝗼𝗿𝗮𝗴𝗴𝗶𝗼 𝗱𝗲𝗹𝗹𝗮 𝗾𝘂𝗮𝗹𝗶𝘁𝗮̀ 𝗱𝗲𝗹𝗹’𝗮𝗿𝗶𝗮, al fine di acquisire dati aggiornati e garantire la tutela della salute dei residenti”, ha scritto il consigliere municipale Andrea Saggiorno.

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Incendio a San Giuseppe Vesuviano dello scorso 9 agosto, risultati monitoraggio diossine

I primi risultati del monitoraggio di diossine, furani, policlorobifenili diossina-simili aerodispersi, effettuato con un campionatore ad alto volume posizionato nei pressi del centro di raccolta di rifiuti urbani in località Vasca al Pianillo nel territorio comunale di San Giuseppe Vesuviano, restituiscono una sommatoria di concentrazioni pari a 0,024 pg/Nm3 I-TEQ (picogrammi per normal metro cubo in termini di tossicità totale equivalente). I risultati sono riferiti al primo ciclo di campionamento svolto in data 10-11 agosto.

Il valore misurato è inferiore al valore di riferimento correntemente utilizzato dalla comunità scientifica, di 0,15 pg/Nm3 I-TEQ (fonte: Lai, Germania). Il monitoraggio è stato avviato a seguito dell’incendio divampato lo scorso 9 agosto (si rimanda al precedente comunicato). Aggiornamenti sugli accertamenti in corso verranno pubblicati sul sito arpacampania.it.

Incendio a Scampia, a fuoco le erbacce nell’area del Lotto S

Un incendio si è sviluppato, nelle prime ore del pomeriggio di ieri a Scampia, nella zona del Lotto S. Ad andare a fuoco, alcune erbacce a ridosso della strada: le fiamme hanno generato un’alta colonna di fumo visibile dall’intero quartiere. I cittadini, allarmati, hanno denunciato in massa sui social l’assenza delle istituzioni, che non ascolterebbero le richieste di provvedere alle aree verdi causando, di conseguenza, l’inalazione di aria inquinata da parte della popolazione.