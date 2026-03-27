Incidente a Napoli, scontro tra un Suv e una Panda della scuola guida

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Stamattina si è verificato un grave incidente a Via Orazio dove si sono scontrati un Suv e una Fiat Panda di una scuola guida di Napoli. Una ragazza di 19 anni stava facendo pratica al momento del pauroso impatto, il conducente dell’altro veicolo è stato poi fermato

“Sul posto – dichiarano il deputato Francesco Emilio Borrelli e il consigliere municipale di Europa verde Gianni Caselli è intervenuta la polizia municipale e la polizia di Stato che hanno fermato ed identificato il giovane conducente in fuga. Siamo davanti all’ennesima vicenda inquietante di guida criminale che ha rischiato di causare ennesime vittime. Ancora una volta rispetto zero per le regole e per la vita. Dall’inizio dell’anno in Italia ci sono stati record di incidenti e di morti. In particolare le nuove norme volute dal Ministro Salvini rendono per i comuni impossibile mettere autovelox e complicato istallare dissuasori. Ma il problema più grave è quello sociale. Troppi guidatori salgono in macchina correndo a velocità folli anche nei centri abitati e spesso stando al cellulare o facendosi video. Altri addirittura sono sotto l’effetto di stupefacenti o alcol. Questa mattanza deve finire”.

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