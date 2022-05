Incidente hot fuori la farmacia di Milano, video a luci rosse trasmesso sull’insegna luminosa

Farmacia di Milano protagonista di un incidente a luci rosse. Per errore, infatti, è apparso un film porno sull’insegna luminosa posta all’esterno del locale. È successo questa mattina alla periferia della città, in località Sesto San Giovani, dove per errore, proprio accanto alla classica e riconoscibile croce verde, è stato trasmesso un video per adulti.

Enorme lo stupore dei passanti, increduli di quanto stessero vedendo. Le immagini, infatti, lasciamo poco spazio all’immaginazione. Il video è stato diffuso sui social dove è diventato subito virale. Ignote al momento le cause dell’errore, non si esclude si sia trattato di un attacco hacker.

Certo è che le immagini sono inequivocabili: quelle che compaiono accanto alla croce verde che segnala la presenza del presidio farmaceutico sono proprio scene di sesso spinto. Il video è stato pubblicato dalla pagina Facebook Tranvieri di Milano.