Paura a Pompei, Suv si schianta contro la condotta del gas

Oggi pomeriggio Suv è finito contro un palo della luce e una condotta del gas a Pompei. Il rischio di una esplosione è stato altissimo. L’intervento tempestivo degli agenti della polizia locale ha impedito che, l’incidente, si trasformasse in tragedia. L’area interessata è stata evacuata fino al ripristino della condotta del gas.

Il veicolo procedeva ad altissima velocità in via Ripuaria ed ha impattato contro un’utilitaria che usciva da una traversa. Sul luogo dell’incidente sono intervenuti i vigili del fuoco, gli operatori del 118 e gli addetti di Enel Gas ed energia. Il colonnello Gaetano Petrocelli ha fatto convergere tutte le autopattuglie della polizia municipale disponibili sul luogo. Gli occupanti delle due automobili hanno riportato lievi ferite medicate sul posto.

Non è tardato ad arrivare il plauso del sindaco, Carmine Lo Sapio, agli agenti e al loro comandante per l’ottimo lavoro svolto, grazie al quale è stata assicurata la sicurezza dei cittadini. La perdita di gas è stata notevole tanto da obbligare il personale della municipale, coordinato da Petrocelli, a far evacuare la zona e chiudere la strada.