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Incidente sull’A16, furgone schiacciato da un tir: Dario muore a 50 anni

Gianluca Spina
Di Gianluca Spina
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Tragico incidente sull'A16, c'è una vittima: traffico in tilt verso Napoli
Tragico incidente sull'A16, c'è una vittima: traffico in tilt verso Napoli
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Tragico incidente questa mattina sull’autostrada A16 Napoli-Canosa, dove un uomo ha perso la vita in un drammatico schianto avvenuto all’interno della galleria Montemiletto, nel tratto compreso tra Benevento e Avellino Est, in direzione Napoli. La vittima è Dario Viscido, nato a Eboli nel 1976. L’uomo si trovava alla guida di un furgoncino ed è rimasto schiacciato da un tir.

La prima ricostruzione dell’incidente

Secondo le prime informazioni, tutto sarebbe iniziato con un’avaria a un mezzo pesante che trasportava pomodori. Un secondo tir sarebbe intervenuto per prestare assistenza. Poco dopo, per cause ancora in corso di accertamento, il furgoncino guidato da Viscido sarebbe finito contro i mezzi pesanti, con conseguenze purtroppo fatali per il conducente. Nell’incidente sono rimasti coinvolti complessivamente tre veicoli pesanti e il furgone della vittima.

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Traffico bloccato e lunghe code

A seguito del grave incidente, il tratto dell’A16 tra Benevento e Avellino Est, in direzione Napoli, è stato temporaneamente chiuso. Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia Stradale e il personale della Direzione del 6° Tronco di Cassino di Autostrade per l’Italia. Il traffico ha subito pesanti rallentamenti, con circa un chilometro di coda.

Per gli automobilisti diretti verso Napoli è stata predisposta l’uscita obbligatoria a Benevento, con percorso alternativo lungo la SS7 Appia in direzione Pratola Serra e successivo rientro in autostrada allo svincolo di Avellino Est. Sono in corso tutti gli accertamenti necessari per ricostruire con precisione la dinamica del drammatico incidente.

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Gianluca Spina
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