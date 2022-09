Incidente tra due tir nel Casertano, tragico bilancio: c’è un morto

Tragico incidente questa mattina sulla strada statale Nola-Villa Literno, dove due autotreni e un’auto si sono scontrati con la vettura rimasta schiacciata tra i mezzi pesanti; il conducente dell’auto, un uomo, è deceduto. Sul posto è giunta una squadre di Vigili del Fuoco del Comando provinciale di Caserta (distaccamento di Aversa); i pompieri, con l’attrezzatura da taglio, sono immediatamente intervenuto per estrarre dalle lamiere le persone incastrate. Il lavoro non è stato facile ma alla fine tutti gli occupanti dei mezzi sono stati liberati e affidati alle cure dei sanitarti del 118. L’arteria è stata chiusa con grandi disagi per la circolazione stradale. (ANSA).

DAL NOSTRO ARCHIVIO | Tragico incidente sull’A1, schianto tra 3 tir ed un’auto: 2 morti e feriti incastrati tra le lamiere [ARTICOLO 17/06/2022]

Ci sono almeno due morti nell’incidente avvenuto sulla carreggiata nord dell’Autosole tra Fabro e Chiusi (ora chiuso al traffico) che ha coinvolto tre mezzi pesanti e tre auto. E’ quanto apprende l’ANSA dal personale sul posto.

Ci sarebbero inoltre sette o otto feriti. Le cause dell’incidente sono al vaglio della polizia stradale. Sono intervenuti anche i vigili del fuoco di Orvieto insieme alle squadre dei comandi di Siena e Perugia. Quattro feriti sono stati estratti dai veicoli e stabilizzati dal 118.

Le uscite consigliate dopo l’incidente

Tra Fabro e Chiusi verso Firenze, il tratto di autostrada è stato chiuso. All’interno del tratto chiuso il traffico è stato sbloccato ma restano 2 chilometri di coda, in diminuzione. In direzione Roma si segnalano 7 chilometri di coda per curiosi, tra Valdichiana e Fabro. A causa dell’uscita obbligatoria ci sono 7 chilometri di coda a Fabro e dopo aver percorso la viabilità ordinaria si può rientrare in autostrada a Chiusi.

Per le lunghe percorrenze, per il traffico diretto a Firenze, Autostrade consiglia di uscire ad Orte e percorrere il raccordo Perugia-Bettole con rientro a Valdichiana; percorso inverso per chi è diretto a Roma. Sul posto sono presenti il personale di Autostrade per l’Italia e tutti i mezzi di soccorso. Intervenuto anche l’elisoccorso e le ambulanze da Fabro, Orvieto e Città della Pieve.