Incinta e con una bimba piccola, chiedeva l’elemosina sotto il temporale: allertati i servizi sociali

Nell’ambito delle attività di prevenzione e contrasto all’impiego di minori in attività illecite, svolte dall’Unità Operativa Tutela Emergenze Sociali e Minori della Polizia Locale, gli agenti sono intervenuti a seguito di segnalazione in via Benedetto Croce. Una donna incinta mendicava accompagnata da una bimba di 18 mesi.

Nei pressi del complesso monumentale di Santa Chiara è stata individuata una ragazza rumena di 22 anni. La giovane era in avanzato stato di gravidanza e sedeva in terra in compagnia della figlia di 18 mesi al fine di chiedere l’elemosina.

Gli agenti della polizia locale hanno prelevato la donna per condurla negli uffici

I poliziotti hanno subito intuito la criticità della situazione, aggravata ulteriormente dalle condizioni meteorologiche avverse. Per questo hanno prelevato la donna incinta, con le necessarie cautele ed l’hanno accompagnata presso gli uffici del Reparto. Lì l’ha raggiunta il compagno e padre della bambina.

I genitori della bimba sono stati deferiti all’autorità giudiziaria e sensibilizzati circa la condotta tenuta a danno della figlia

Gli agenti hanno quindi provveduto a sensibilizzare i giovani genitori circa la condotta pregiudizievole adottata in danno della figlia. Dopodiché hanno deferito i due all’Autorità Giudiziaria per essersi accompagnati ad un minore per mendicare. Infine, la coppia è stata contestualmente segnalata ai Servizi sociali per l’adozione degli opportuni provvedimenti a tutela del nucleo familiare.