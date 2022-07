Inseguimento da Scampia al ‘Doppio senso’, evita i domiciliari dopo l’arresto

Guido Giordano è stato arrestato per resistenza a pubblico ufficiale, lesioni pluriaggravate e porto d’armi. Giudicato con rito il direttissimo dal Tribunale di Napoli Nord, il Giudice Eugenio Troisi ha convalidato l’arresto. Il Pubblico ministero ha chiesto gli arresti domiciliari per il 43enne di Giugliano, ma il giudice gli ha applicato l’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria accogliendo la richiesta dell’avvocato Luigi Poziello di applicazione di una misura cautelare meno afflittiva.

L’INSEGUIMENTO DA SCAMPIA AL DOPPIO SENSO

Inseguito dai poliziotti da Scampia fino al “doppio senso”, arrestato 43enne di Giugliano. Gli del Commissariato Scampia, durante un controllo del territorio, hanno intimato l’alt in piazza della Libertà, nel quartiere Scampia, ad un’auto con a bordo un uomo che, alla viste delle divise, ha accelerato e ha tentato la fuga. Ne è nato immediatamente un inseguimento.

Nella folle corsa, il 43enne ha speronato la volante e ha tamponato diversi veicoli fino a quando, giunto in via Provinciale Mugnano-Melito, dopo aver impattato contro una vettura in transito, ha abbandonato l’auto ed ha tentato la fuga a piedi ma è stato raggiunto e, non senza difficoltà, bloccato e trovato in possesso di 2 dosi di metadone, un coltello e un taglierino con le lame della lunghezza di 5 cm. Giordano è stato arrestato per lesioni, violenza, resistenza a Pubblico Ufficiale e danneggiamento aggravato.