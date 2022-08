Insigne ‘risponde’ a Kvara, pubblica su Ig i gol con il ‘tiroaggir’: pioggia di critiche

Il giorno dopo il tiraggiro-gol di Khvicha Kvaratskhelia contro il Monza, Lorenzo Insigne posta il suo tiro a giro contro la Lazio. Un po’ come se fosse una risposta. Su Instagram l’ex capitano azzurro ha pubblicato le immagini di quella rete strepitosa. Lorenzo Insigne dal Canada sta seguendo le sorti del Napoli, il giocatore del Toronto, però, non sembra gradire il grande clamore nei confronti di Kvaratskhelia e i paragoni che vengono fatti tra loro due. Il talento di Frattamaggiore non deve aver preso bene lo stupendo gol del georgiano col Monza. Per questo ieri ha postato sui social il video del gol “a giro” alla Lazio di qualche anno e ripostato quello con la nazionale italiana agli Europei contro il Belgio dello scorso anno.

Lorenzo Insigne non deve aver preso bene l’eurogol di Kvara col Monza per le critiche ricevute a distanza per i paragoni tra i due. Per questo ieri ha postato sui social il video del gol alla Lazio di qualche anno fa ma non solo: il georgiano aveva postato una foto del Maradona scrivendo ‘Home’ e lui ha replicato con un’immagine simile dello stadio del Toronto con la stessa scritta. Un’altra risposta a distanza.

Insigne: “Mi manca il caffè di Starace, musica napoletana? qui non capiscono niente”

Lorenzo Insigne sta diventando sempre più il leader del Toronto, l’ex capitano del Napoli pian piano si sta adattando alla vita lontano dalla sua amata Napoli, ma ci sono cose che in Canda non si possono trovare come il caffè di Tommaso Starace.

Il magnifico ai microfoni di TLN, canale televisivo canadese ha parlato della MLS e ovviamente di Napoli: “Qua è un po’ complicato perché è tutto un altro tipo di gioco, altra mentalità, più relax, però mi sto ambientando e spero di farlo al 100% al più presto perché i miei compagni hanno bisogno di me. Sono ancora senza preparazione e vengo da un infortunio, sto cercando di arrivare al 100% più in fretta possibile.

Con chi ho più legato? Oltre a Criscito e a Bernardeschi che sono italiani come me, sto facendo un po’ fatica perché non parlo ancora bene inglese, però sto cercando ogni giorno di parlare un po’ con tutti.

Però ho un buon rapporto con Chris Mavinga, mi sta aiutando, è un bravissimo ragazzo, anche gli altri lo stanno facendo. Io sto cercando di imparare l’inglese il più in fretta possibile. So che non è facile, però mi sto impegnando.

Cerco di capire, anche il mister e il capitano Michael (Bradley, ex Roma, ndr) mi stanno aiutando tanto, questo per me è importante perché mi fa sentire bene. Dopo in campo così sto meglio“.