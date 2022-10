Instagram in down e account sospesi: “Difficoltà ad accedere”

Molti utenti di Instagram stanno una incomprensibile e improvvisa sospensione del loro account per 30 giorni: si tratterebbe di un down. Alcuni aggiungono che hanno perso numerosi follower. Downdetector, il sito che monitora il funzionamento delle principali piattaforme social e dei servizi di telefonia mobile, fa emergere un grave disservizio. Inoltre segnalata un’impennata rossa nel grafico corrispondente a Instagram.

PROBLEMI SU INSTAGRAM, IL MESSAGGIO DI META

Proprio Meta ammette il problema su Twitter: “Siamo al corrente del fatto che alcuni di voi hanno difficoltà ad accedere al proprio account. Stiamo indagando e ci scusiamo per l’inconveniente”. Instagram è un’azienda controllata da Meta e Mark Zuckerberg ne è amministratore delegato.

Non è il classico Instagram down questo

Sono tantissime le segnalazioni degli utenti che si sono trovati bloccati fuori dal proprio account Instagram o con l’account definitivamente bannato. Sicuramente Instagram sta mettendo in atto una pratica di pulizia di account fake, ma sembra che questo abbia colpito anche tantissimi utenti legittimi che non c’entravano nulla con pratiche sospette.

Questo è un esempio di messaggio che gli utenti si stanno trovando davanti. Un laconico “Abbiamo sospeso il tuo account nella seguente data: 31 ottobre 2022”. L’utente avrà 30 giorni di tempo per contestare la decisione, ma al momento sembra che nessuno degli utenti che ha portato avanti una contestazione abbia ricevuto risposta. I tempi di Instagram per revisionare queste richieste non sono mai stati celeri, difficile che lo saranno in questa occasione.

Attenzione poi a fare troppi tentativi di recupero dall’account. Se non dovete funzionare attendete la risoluzione del problema, anche perché Instagram potrebbe bloccarvi per i troppi tentativi.