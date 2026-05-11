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Una donna è ricoverata in gravi condizioni dopo essere stata investita da un’auto. E’ accaduto in un parco privato di Ponticelli, a Napoli. A denunciare quanto successo è il figlio della vittima, che si è rivolto al deputato Francesco Emilio Borrelli raccontando la vicenda.

Investe una donna e non presta soccorso, dramma sfiorato a Napoli

“Quell’uomo ha preso la curva larga colpendo mia madre che stava salendo sul marciapiede. Le ha praticamente tranciato un piede. Ora è ricoverata in codice rosso con una frattura scomposta gravissima. La cosa più assurda è che chi l’ha investita non le ha prestato soccorso. È rimasto fermo in auto senza mai scendere. Mia madre è stata aiutata da un ragazzo che si trovava lì e da mia sorella arrivata subito dopo”, racconta il figlio della donna.

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“Ancora più sconvolgente è il fatto che il conducente avrebbe sostenuto di aver visto mia madre cadere da sola e che per questo si sarebbe fermato. Negare l’evidenza davanti a una persona ridotta in quelle condizioni è qualcosa che fa rabbrividire. Avrebbe potuto ucciderla”, ha poi proseguito.

“Sono sconcertato da quanto raccontato dal figlio della vittima” – afferma il Deputato Borrelli –. “Se tutto questo venisse confermato ci troveremmo davanti a un episodio gravissimo, sia per la dinamica dell’investimento che per il presunto mancato soccorso e il tentativo di negare le proprie responsabilità. Una persona che guida in questo modo rappresenta un potenziale pericolo pubblico. In casi del genere la patente andrebbe ritirata immediatamente in attesa di tutti gli accertamenti del caso. Bisogna fare piena luce sull’accaduto e verificare eventuali precedenti o altri episodi simili. Non si può rischiare di perdere vite umane per comportamenti irresponsabili e pericolosi alla guida”, ha poi concluso il deputato che da tempo conduce una battaglia contro i criminali della strada.