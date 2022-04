Paura a Napoli, forzano posto di blocco e investono carabinieri

Operazione a largo raggio per i carabinieri della Compagnia Napoli Centro che questa notte hanno monitorato le strade della movida partenopea insieme ai militari del reggimento Campania. I carabinieri delle stazioni San Giuseppe e Quartieri Spagnoli hanno presidiato la zona universitaria garantendo quella “visibilità” necessaria con l’obiettivo di fornire sicurezza mentre i colleghi in “borghese” erano impegnati nella repressione dei reati.

La fuga dopo aver forzato il posto di blocco

Intorno alle tre si sono registrati attimi di concitazione quando i militari dell’Arma hanno arrestato il 29enne Umberto Tancredi e il 28enne Ivan Santangelo, entrambi del posto. I due sono a bordo di un scooter 300 cc quando percorrono contromano via Candelora. I carabinieri gli intimano di fermarsi e loro rallentano per poi cambiare idea. Accelerano e forzano il dispositivo finendo per investire il comandante della compagnia Napoli Centro, un carabiniere della stazione San Giuseppe e soprattutto un 17enne che stava passeggiando. Gli altri militari inseguono i centauri che perdono il controllo del mezzo a Largo San Giovanni Maggiore. I due si alzano e non si arrendono, oppongono resistenza e solo dopo una breve colluttazione vengono bloccati e arrestati davanti a molti ragazzi che con i propri cellulari facevano foto e video. Lo scooter è stato sequestrato mentre gli arrestati – che risponderanno di resistenza, lesioni aggravate e oltraggio – sono in attesa di giudizio. Per il 17enne investito e i carabinieri diversi traumi contusivi e lesioni ma fortunatamente stanno tutti bene.