Una crociera che si è trasformata in tragedia. E’ quanto vissuto a bordo di una nave della compagnia Msc da una comitiva del Baianese. Florino Sbarra ha perso la vita in seguito ad un malore mentre era in viaggio con amici e familiari.

La notizia della tragica morte dell’uomo, 60 anni, si era già diffusa a macchia d’olio nella comunità baianese nella serata di ieri.

A rendere nota la vicenda, Il Mattino.

La crociera per il compleanno si trasforma in tragedia, Florino muore stroncato dal malore

Secondo la ricostruzione dei testimoni, Florino avrebbe avuto un malore a bordo della nave mentre erano in navigazione in acque greche. Durante la notte avrebbe accusato forti dolori e sarebbe stato trasferito all’interno dell’infermeria di bordo. Con l’obiettivo di ospedalizzare immediatamente l’uomo, la crociera ha deviato subito il suo percorso e si è fermata su un’isoletta greca.

Anche lì, purtroppo, la situazione non è migliorata e l’uomo è deceduto. Secondo una prima ipotesi, Sbarra sarebbe stato vittima di un’occlusione intestinale. Saranno tuttavia i prossimi e più accurati rilievi a fornire un quadro più specifico dell’accaduto.

Sbarra era in viaggio con amici e familiari e aveva intenzione di festeggiare lì i 60 anni che avrebbe compiuto il 12 giugno. I suoi compagni di viaggio hanno deciso di interrompere il viaggio e, appena attraccati ad Atene, faranno ritorno in patria con un aereo. La salma, secondo l’iter burocratico canonico, sarà con ogni probabilità trasferita nella capitale greca e poi di lì in Italia, con un’agenzia di onoranze funebri baianese che è già stata mobilitata.

Il cordoglio di MSC Crociere e della comunità baianese

Cordoglio anche da parte di Msc: «Siamo profondamente addolorati nell’apprendere della scomparsa di uno dei nostri ospiti e desideriamo esprimere le nostre condoglianze alla sua famiglia e ai suoi amici. In questo momento difficile, stiamo offrendo supporto ai familiari. Per rispetto della privacy, ci asteniamo dal divulgare ulteriori informazioni».

Anche a Baiano gli amministratori locali restano vigili e in rispettoso riserbo. «Grave lutto, abbiamo appreso per vie informali dell’accaduto – dice il sindaco Enrico Montanaro – siamo enormemente dispiaciuti per il nostro concittadino e la sua famiglia, a cui va la nostra vicinanza, e restiamo in attesa di comunicazioni ufficiali». Ancora sotto choc il resto della comitiva che ora dovrà fare i conti con il viaggio di ritorno e con emozioni difficili da gestire.

Florino era molto conosciuto a Baiano. Titolare di una ditta di soccorso stradale e di un’officina meccatronica, era ben inserito nel territorio. Attorno a lui e alla famiglia si erano raccolti diversi passeggeri che, entusiasti, avevano deciso di partecipare alla crociera della nota compagnia navale che faceva il giro turistico della sponda europea greco-turca.

Tanti i punti da chiarire della vicenda, in attesa dell’intervento delle istituzioni e della magistratura. Per ora solo tanta tristezza in una comunità che si stringe intorno ad una famiglia che si è ritrovata in un incubo in poche ore.

