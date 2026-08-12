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La droga di “Naruto” arriva anche a Varcaturo, scoperto nuovo panetto “anime” nel residence

Nicola Avolio
Di Nicola Avolio
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La droga di "Naruto" arriva anche a Varcaturo, scoperto nuovo panetto "manga" nell'hotel
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Dopo neanche 24 ore dal primo rinvenimento avvenuto a Napoli, i carabinieri hanno trovato un altro panetto ‘manga’ pronto per essere preparato e venduto al dettaglio.

La droga di “Naruto” arriva anche a Varcaturo, scoperto nuovo panetto “anime” nel residence

A Varcaturo, frazione di Giugliano in Campania, i carabinieri della locale stazione hanno preparato un blitz ad hoc all’interno di un residence. L’irruzione è avvenuta in pochi secondi. All’interno dell’appartamento una coppia.

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I due sono conviventi. Lui ha 28 anni ed è già noto alle forze dell’ordine, mentre lei è una 33enne incensurata. Sono entrambi italiani.

La perquisizione ha permesso ai militari di trovare e sequestrare 12 dosi di cocaina, ma anche 11 proiettili calibro 7,38 special e un proiettile calibro 7,65. In casa anche il panetto brandizzato di 50 grammi con sopra l’etichetta “Akatsuki Hash’’, il nome legato al gruppo criminale Akatsuki della serie anime Naruto. Era tutto nascosto nella lavatrice.

Le indagini dei carabinieri proseguono, mentre la coppia è stata arrestata.

Nascondeva la droga marchiata Naruto, 32enne arrestato a Napoli

 

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Nicola Avolio
Nicola Avolio
Giornalista pubblicista, mi sono avvicinato per la prima volta alla professione iniziando a collaborare con la testata "La Bussola TV", dal 2019 al 2021. Iscritto all'albo dei pubblicisti da giugno 2022, ho in seguito iniziato la mia collaborazione presso la testata "InterNapoli.it", e per la quale scrivo tuttora. Scrivo anche per il quotidiano locale "AbbiAbbè" e mi occupo prevalentemente di cronaca, cronaca locale e sport.

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