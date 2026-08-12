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Dopo neanche 24 ore dal primo rinvenimento avvenuto a Napoli, i carabinieri hanno trovato un altro panetto ‘manga’ pronto per essere preparato e venduto al dettaglio.

La droga di “Naruto” arriva anche a Varcaturo, scoperto nuovo panetto “anime” nel residence

A Varcaturo, frazione di Giugliano in Campania, i carabinieri della locale stazione hanno preparato un blitz ad hoc all’interno di un residence. L’irruzione è avvenuta in pochi secondi. All’interno dell’appartamento una coppia.

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I due sono conviventi. Lui ha 28 anni ed è già noto alle forze dell’ordine, mentre lei è una 33enne incensurata. Sono entrambi italiani.

La perquisizione ha permesso ai militari di trovare e sequestrare 12 dosi di cocaina, ma anche 11 proiettili calibro 7,38 special e un proiettile calibro 7,65. In casa anche il panetto brandizzato di 50 grammi con sopra l’etichetta “Akatsuki Hash’’, il nome legato al gruppo criminale Akatsuki della serie anime Naruto. Era tutto nascosto nella lavatrice.

Le indagini dei carabinieri proseguono, mentre la coppia è stata arrestata.