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È un volto conosciuto alle forze dell’ordine il 48enne arrestato a Ischia per aver accoltellato il figlio al culmine di una lite. Si tratta del 48enne Carmine Percich, fratello dei più noti Salvatore e Francesco, facenti parte dell’omonima famiglia dei Quartieri spagnoli legata ai Mazzarella. Percich risponderà di maltrattamenti in famiglia ed è stato denunciato per lesioni personali aggravate.

Lite in famiglia a Ischia, in manette il ras Percich

Tutto è iniziato quando negli uffici del Commissariato di Ischia è giunta la moglie di Percich in evidente stato di agitazione, la quale ha riferito che, poco prima, era stata aggredita da suo marito per futili motivi, come già avvenuto in precedenti occasioni e che, nella circostanza, lo stesso aveva accoltellato il figlio 26enne.

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I poliziotti, nel raggiungere il luogo indicato, sono stati avvicinati da un ragazzo, il quale, indicando il padre, ha raccontato che lo stesso, poco prima, lo aveva colpito con un coltello; in quei frangenti, il 48enne ha tentato di darsi alla fuga ma è stato prontamente raggiunto e bloccato dagli agenti.

In aggiunta i poliziotti hanno rinvenuto, all’interno dell’abitazione in uso alle vittime, due coltelli a serramanico, uno dei quali era stato utilizzato da Percich che è stato così arrestato. L’uomo balzò agli onori delle cronache qualche anno fa quando fu bloccato nel corso di un blitz che interruppe un summit di camorra nella zona della Torretta di Chiaia: il blitz fu effettuato dagli agenti del commissariato San Ferdinando.