Arrestato nella ronda armata a Scampia, il ras Raia ha provato a fuggire

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Ha provato a nascondersi in auto abbassando la testa, ma gli agenti del Commissariato di Scampia hanno notato immediatamente quel gesto. Durante un servizio di controllo del territorio, i poliziotti hanno individuato una Lancia Y con tre persone a bordo, tra cui Umberto Raia, bloccato in via Galimberti mentre tentava di darsi alla fuga.

Nell’abitacolo è stata inoltre rinvenuta e sequestrata una pistola calibro 9 con matricola abrasa, munita di caricatore con all’interno 13 proiettili. All’interno della Lancia Y c’erano anche un casco, un passamontagna e un paio di scarpe. Martedì sera la Polizia di Stato ha arrestato lo zio dei ras Francesco e Giovanni Raia per detenzione di arma clandestina, relativo munizionamento e ricettazione. Raia viaggiava in auto insieme ad altri due pregiudicati legati alla famiglia Raia-Cancello. Il 53enne è difeso dall’avvocato Carmine Procentese.

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