“Mi sembrava Scampia, il film di Gomorra”, intercettato il ras dello spaccio

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Hanno messo in piedi un ricco traffico di droga tra le province di Avellino e Benevento. Lo scorso 9 novembre i Carabinieri del Nucleo Investigativo di Benevento, coordinati dalla Direzione Distrettuale Antimafia di Napoli, hanno eseguito 12 misure cautelari nei confronti di appartenenti a un’organizzazione specializzato nello spaccio tra la Valle Caudina e la Valle del Vitulanese. Secondo gli inquirenti, al vertice del gruppo c’erano Vincenzo Colavecchia, alias ‘o dottore, Bartolomeo Di Matola e Roberto Marino, tutti arrestati pochi giorni fa.

Il gip del Tribunale di Napoli, Maria Gabriella lagulli, ha disposto in totale 9 arresti in carcere e 3 ai domiciliari, contestando a vario titolo i reati di associazione per delinquere finalizzata al traffico di hashish e marijuana ed estorsione aggravata dal metodo mafioso. Secondo quanto emerso dalle indagini, il gruppo gestiva diverse piazze di spaccio tra Montesarchio e i comuni limitrofi, ricorrendo a metodi intimidatori per il recupero crediti dai clienti indebitati.

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Il summit dopo il raid e le ronde armate: «Sembrava Scampia»

Il 64enne di Paolisi avrebbe confidato alla convivente di aver partecipato a un summit tra clan camorristici dopo aver subito alcuni danneggiamenti al suo bar ad Airola. In quella stessa occasione, ‘o dottore avrebbe ammesso di aver organizzato ronde armate per tutelare la propria attività: «Fanno una strage… Quelli sono venuti un paio di sere ad Airola con dieci scooter… Mi sembrava Scampia… Il film di Gomorra», le parole registrate nel dicembre 2023. Grazie ad un’altra intercettazione del 7 luglio 2023, gli investigatori hanno ricostruito un canale d’acquisto di cocaina effettuato da ‘o dottore direttamente nel quartiere napoletano di Scampia.

I canali di approvvigionamento della droga sarebbero stati diversi, con l’obiettivo di selezionare un’alta qualità di droga per i clienti che Colavecchia si vantava di servire, come medici e avvocati. Il 64enne avrebbe rivendicato con un professionista: “Non servono i clienti di Caivano… Caivano lo tenete qua… Tengo un rispetto da vent’anni, trent’anni… Tengo delle amicizie e dei contatti che mi portano da vent’anni e quindi direttamente da là a qua, cioè da dove fanno“.

Secondo la Procura, Colavecchia si è caratterizzato per essere al vertice di un’associazione a delinquere finalizzata al traffico di droga nella Valle Caudina anche grazie ai legami con altri clan di camorra come i Pagnozzi, con i Panella, ma anche con l’Alleanza di Secondigliano.