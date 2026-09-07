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Un incendio di vaste proporzioni è divampato nel pomeriggio di ieri, domenica 6 settembre, all’interno dell’impianto di Taverna del Re, deposito e sito di stoccaggio di rifiuti ed ecoballe che sorge a Giugliano in Campania, nella provincia di Napoli.

Sul posto sono immediatamente intervenuti i vigili del fuoco del Comando Provinciale di Napoli, che si stanno adoperando per estinguere le fiamme, la cui natura, al momento, non è ancora nota. Sul luogo dell’incendio sono intervenuti anche i carabinieri del 10° Reggimento Campania e quelli della compagnia di Giugliano, che si sono adoperati per mettere in sicurezza l’area e che dovranno poi eseguire gli accertamenti per individuare natura e cause dell’incendio. Non si esclude l’ipotesi dolosa. Per fortuna, il rogo non ha fatto registrare feriti.

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Le ecoballe di Taverna del Re tornano a far paura: scatta il divieto di raccolta, coltivazione e vendita

Per far fronte all’emergenza, il sindaco di Giugliano Diego D’Alterio ha firmato un’ordinanza di divieto temporaneo di raccolta, coltivazione e vendita nell’area colpita dall’incendio. Di seguito, la nota integrale:

“Voglio innanzitutto rassicurare la città: l’incendio divampato nel sito di stoccaggio delle ecoballe di Taverna del Re è 𝘀𝗼𝘁𝘁𝗼 𝗰𝗼𝗻𝘁𝗿𝗼𝗹𝗹𝗼.

Il Centro coordinamento soccorsi, convocato dal Prefetto di Napoli Michele di Bari, si è riunito nuovamente questa sera per verificare l’evoluzione della situazione.

Ringrazio la Prefettura per la tempestività e il lavoro che sta mettendo in campo. I Vigili del Fuoco stanno proseguendo le operazioni di smassamento dell’unica piazzola coinvolta. Le fiamme si mantengono a bassa intensità e lo spegnimento continuerà durante la notte.

L’Arpac ha installato le centraline per il 𝗰𝗼𝗻𝘁𝗿𝗼𝗹𝗹𝗼 𝗱𝗲𝗹𝗹𝗮 𝗾𝘂𝗮𝗹𝗶𝘁𝗮̀ 𝗱𝗲𝗹𝗹’𝗮𝗿𝗶𝗮. Al momento, anche per l’assenza di venti apprezzabili, le emissioni non risultano essersi propagate sul territorio.

Come raccomandato dalla Prefettura e in accordo con l’Asl Napoli 2 Nord, sto firmando un’ordinanza che dispone, in via precauzionale, il 𝗱𝗶𝘃𝗶𝗲𝘁𝗼 𝘁𝗲𝗺𝗽𝗼𝗿𝗮𝗻𝗲𝗼 𝗱𝗶 𝗿𝗮𝗰𝗰𝗼𝗹𝘁𝗮, 𝗰𝗼𝗹𝘁𝗶𝘃𝗮𝘇𝗶𝗼𝗻𝗲 𝗲 𝘃𝗲𝗻𝗱𝗶𝘁𝗮 dei prodotti agricoli provenienti dai terreni situati entro un 𝗿𝗮𝗴𝗴𝗶𝗼 𝗱𝗶 𝟱𝟬𝟬 𝗺𝗲𝘁𝗿𝗶 dal luogo dell’incendio.

Il provvedimento resterà in vigore fino ai prossimi rilevamenti delle centraline installate dall’Arpac e alle successive indicazioni degli organismi competenti”.