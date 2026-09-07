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Ha aspettato per qualche istante che quella donna gli voltasse le spalle, poi ha colpito. Le ha strappato la borsa dalle mani ed è fuggito con lo scooter con cui era giunto sul posto.

Il 48enne ora dovrà rispondere di furto con strappo. E’ stato infatti denunciato dai Carabinieri della Stazione di Napoli Vomero.

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Scippa la borsa ad una donna in via Cilea, in un video lo “strappo” del malvivente

In via Santo Stefano, di pomeriggio, intorno alle 15. Il 48enne arriva in scooter, nota una donna sola davanti all’ingresso di un garage. Percorre altri 10 metri poi posiziona le due ruote sul cavalletto, con il motore acceso. Torna indietro a piedi e sbircia dall’angolo di un palazzo. Si assicura che la vittima non abbia compagnia. Attende qualche istante e agisce. Senza particolare foga, agguanta la borsa della donna e scappa. In testa ancora il casco, quello che, insieme al suo abbigliamento, gli costerà le manette.

I carabinieri, analizzate le immagini di video sorveglianza registrate davanti al garage e lungo il percorso compiuto prima e dopo lo scippo, sono riusciti a dargli un nome e un volto. L’hanno trovato nella sua abitazione del rione Traiano. In casa ancora i vestiti indossati durante il furto e, in strada, anche lo scooter immortalato dalle telecamere.