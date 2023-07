Le isole della Grecia in ginocchio per gli incendi, migliaia di evacuati a Corfù e Rodi

In Grecia, quindi, gli incendi non sembrano placarsi. Che cosa può fare, allora, chi ha prenotato le vacanze in Grecia e si trova a dover decidere se partire o rinunciare?

Chi ha un biglietto per un volo che parte nei prossimi giorni pare che per ora non possa sperare in un rimborso (a meno di casi particolari) se decide di non partire. Se invece è la compagnia aerea a decidere, per motivi di sicurezza, di cancellare un volo verso le destinazioni greche a rischio, normalmente chi ha già prenotato può ottenere il rimborso del prezzo del biglietto oppure un voucher da utilizzare in seguito con la stessa linea aerea