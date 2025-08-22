PUBBLICITÀ
Lite in famiglia a Secondigliano, aggredisce il fratello per estorcergli denaro: arrestato

Gianluca Spina
Di Gianluca Spina
Nella scorsa mattinata, la Polizia di Stato ha tratto in arresto un 40enne napoletano, con precedenti di polizia, per maltrattamenti in famiglia ed estorsione.

Nello specifico, gli agenti del Commissariato Secondigliano, durante il servizio di controllo del territorio, a seguito di una nota pervenuta alla locale Sala Operativa, sono intervenuti per la segnalazione di una lite in famiglia.

I poliziotti, giunti tempestivamente sul posto, hanno trovato un soggetto, in evidente stato di agitazione, che aveva minacciato suo fratello; pertanto, gli operatori hanno bloccato il predetto, accertando che lo stesso, come già avvenuto in altre occasioni, aveva maltrattato il familiare al fine di estorcergli del denaro; per tali motivi, l’indagato è stato tratto in arresto dal personale operante.

