Lo sfottò a Totti costa “caro” a Ilary, multata da vigili dopo la sketch sui Rolex

Il video davanti al negozio di Rolex sarebbe costato ad Ilary Blasi un multa di 42 euro. Infatti mentre la conduttrice postava sui social la ‘storia’ dove prendeva in giro Francesco Totti che l’aveva accusata di avergli fatto sparire la collezione di orologi, la pattuglia Gruppo Centro della Polizia Locale, il 4 ottobre intorno alle 15, avrebbe sanzionato la sua Smart in via Belsiana, poiché in sosta vietata. Chiamato anche il carro attrezzi ma visto che la Blasi è arrivata in pochi minuti, la multa è stata contestata direttamente a lei senza bisogno di rimuovere l’auto. (ANSA).

Foto settimanale Chi

Lo sfottò di Ilary a Totti, lo tagga in una storia davanti al negozio Rolex [ARTICOLO 04/10/2022]

Una provocazione bella e buona quella di Ilary Blasi che in un video pubblicato nelle storie Instagram si è filmata fuori a un negozio Rolex, in centro a Roma, e mimando il gesto del furto (con la mano), accompagnato da un occhiolino, ha inserito tra i tag anche il suo ex marito.

Il riferimento, neanche troppo velato, è per Francesco Totti che in una intervista al Corriere della Sera l’aveva accusata di aver “svuotato la cassetta di sicurezza insieme al padre, prendendo tutti i suoi Rolex, garanzie comprese“. Tra i tag anche Stiscia la Notizia e la speaker radiofonica Francesca Manzini.

Nella storia successiva, poi, l’incontro al ristorante con Alessia Solidani, storica parucchiera e amica di Ilary, tirata in ballo (senza mai citarla direttamente) nella vicenda del tradimento raccontato da Totti nell’intervista. Secondo il Pupone, fu lei a fare da tramite tra la Blasi e il suo presunto amante.