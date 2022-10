Lo sfottò di Ilary a Totti, lo tagga in una storia davanti al negozio Rolex

Una provocazione bella e buona quella di Ilary Blasi che in un video pubblicato nelle storie Instagram si è filmata fuori a un negozio Rolex, in centro a Roma, e mimando il gesto del furto (con la mano), accompagnato da un occhiolino, ha inserito tra i tag anche il suo ex marito.

Il riferimento, neanche troppo velato, è per Francesco Totti che in una intervista al Corriere della Sera l’aveva accusata di aver “svuotato la cassetta di sicurezza insieme al padre, prendendo tutti i suoi Rolex, garanzie comprese“. Tra i tag anche Stiscia la Notizia e la speaker radiofonica Francesca Manzini.

Nella storia successiva, poi, l’incontro al ristorante con Alessia Solidani, storica parucchiera e amica di Ilary, tirata in ballo (senza mai citarla direttamente) nella vicenda del tradimento raccontato da Totti nell’intervista. Secondo il Pupone, fu lei a fare da tramite tra la Blasi e il suo presunto amante.

Francesco Totti e Noemi Bocchi non si nascondono più, prima foto insieme al ristorante

Francesco Totti e la nuova fidanzata Noemi Bocchi non si nascondono più. Il settimanale Diva e Donna ha pubblicato le foto dell’ex calciatore e la flower designer per la prima volta insieme. Alla vigilia di quella che si preannuncia una battaglia legale senza esclusione di colpi per il divorzio da Ilary Blasi, l’ex capitano della Roma è apparso con la 34enne al ristorante ‘L’isola del pescatore’ di Santa Severa, lo stesso locale in cui aveva chiesto alla Blasi di sposarlo nei primi anni Duemila. Qui si è svolta la festa a sorpresa per i 46 anni del campione del mondo con Noemi, gli amici più intimi e i figli Cristian, Chanel e Isabel, che hano già conosciuto la Bocchi.

Dopo l’annuncio – con due comunicati diversi – dello scorso luglio la situazione tra Francesco Totti e Ilary Blasi non è delle migliori. I rapporti tra gli ex coniugi sono gelidi, distanti e l’intervista del Pupone al Corriere della Sera, quella nella quale ha accusato la conduttrice Mediaset di avergli rubato dei preziosi Rolex, non ha di certo aiutato. Al momento non è stato trovato ancora un accordo sulla separazione.