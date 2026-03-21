Dolore a Qualiano, il carabiniere Luca Sannino muore a 27 anni

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Luca Sannino, carabiniere di 27 anni, è deceduto a seguito di un male incurabile. Originario di Potenza, era in servizio presso la Stazione Carabinieri di Qualiano. Arruolato nell’Arma, svolgeva la propria attività sul territorio dell’area a nord di Napoli, dove operava insieme ai colleghi della stazione locale.

I funerali si terranno domani, 22 marzo 2026, nella sua città natale, Potenza. Alla cerimonia sarà presente anche il sindaco di Qualiano, Raffaele De Leonardis, in rappresentanza dell’amministrazione comunale.

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IL CORDOGLIO DEL SIM CARABINIERI

“È una giornata di profondo lutto per il SIM Carabinieri e per l’intera Arma. Con il cuore colmo di tristezza, piangiamo la prematura scomparsa del Carabiniere Luca Sannino, un giovane servitore dello Stato di soli 27 anni, che si è arreso a un male incurabile contro cui ha lottato con la dignità e la forza proprie di chi indossa l’uniforme. Originario di Potenza, Luca prestava servizio presso la Stazione Carabinieri di Qualiano, in provincia di Napoli. Nonostante la giovane età, si era già distinto per l’impegno e la dedizione con cui ogni giorno presidiava il territorio, diventando un punto di riferimento per i cittadini e un compagno stimato per i suoi commilitoni. Il SIM Carabinieri, in tutte le sue articolazioni, desidera esprimere il più profondo cordoglio e la massima vicinanza alla famiglia di Luca, colpita da una perdita incolmabile”.