Lucca Comics & Games 2026 celebra sessant’anni con ospiti internazionali, grandi marchi e la partecipazione del pubblico

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Lucca Comics & Games ha festeggiato la sua sessantesima edizione dal 28 ottobre al 1° novembre 2026. Per cinque giorni la città toscana è stata di nuovo il punto di riferimento della cultura pop in Italia. Piazze, palazzi storici e padiglioni hanno ospitato autori, editori, piattaforme di streaming e case di videogiochi, insieme a un pubblico arrivato da tutta Italia e dall’estero.

L’attesa per l’evento è rimasta alta anche quest’anno. Secondo la stampa locale, prima ancora dell’apertura erano già stati venduti circa 165mila biglietti.





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«Legacy», il tema dell’anniversario

Per celebrare i sessant’anni il festival ha scelto il titolo «Legacy». Il tema richiama l’eredità di una manifestazione che ha accompagnato intere generazioni di lettori e giocatori. Il programma ha unito memoria e novità.

Il percorso culturale si è aperto con le mostre inaugurate a Palazzo Guinigi. Il calendario comprendeva anche anteprime cinematografiche, incontri e grandi appuntamenti dedicati al cosplay. Tra questi c’erano il Lucca Cosplay Contest e le parate delle legioni di Star Wars, che hanno reso omaggio a Carrie Fisher.



Bakeca Incontri a Japan Town: la bacheca diventa uno spazio dal vivo

Japan Town, nell’area del Polo Fiere, ha riunito mostre e iniziative dedicate alla cultura giapponese. In questa zona si trovava anche lo stand di Bakeca Incontri, una delle piattaforme di incontri più conosciute in Italia. Il marchio ha scelto Lucca per portare offline la propria idea di bacheca.

Lo stand è stato pensato per offrire un’esperienza interattiva a tutti i visitatori. All’esterno c’erano due attività:

Una grab machine con cui si potevano vincere i condom della fortuna, creati nello stile dei biscotti della fortuna e regalati ai visitatori come buon auspicio.

Il “muro dei desideri”, pensato per raccogliere messaggi e pensieri.

Questa parte attirava già l’attenzione dei più curiosi. Per accogliere i più timidi e invitarli a entrare nello spazio di Bakeca Incontri c’erano due hostess. Con il loro supporto i visitatori hanno potuto scoprire le attività all’interno dello stand.

La mostra di Marco Albiero

All’interno lo stand ospitava la mostra di Marco Albiero, illustratore di fama internazionale che ha collaborato anche a progetti legati a Saint Seiya e Sailor Moon. Per l’occasione l’artista ha realizzato opere ispirate all’immaginario hentai.

Anche in questo spazio il pubblico era invitato a partecipare, scrivendo e disegnando direttamente sulle pareti. Alcuni visitatori hanno lasciato disegni incompiuti, che altri hanno poi completato. È stato un modo per entrare in contatto attraverso le passioni che animano il Lucca Comics: l’arte, i manga e la voglia di dare spazio alla propria fantasia.

In città con i cosplayer

L’esperienza è proseguita anche fuori dall’area espositiva. In giro per la città, i cosplayer di Bakeca Incontri hanno intervistato i passanti con qualche domanda piccante.

L’impegno per la prevenzione

Oltre all’arte e all’incontro, lo stand ha dato spazio alla prevenzione. Durante l’evento sono stati distribuiti oltre 10.000 preservativi. È un gesto concreto per promuovere la salute sessuale e per ricordare che ogni incontro va vissuto con responsabilità e rispetto reciproco.

Gli ospiti: grandi firme del fumetto e maestri giapponesi

L’elenco degli ospiti ha confermato il rilievo internazionale dell’evento. Frank Miller è tornato a Lucca tra i protagonisti. Jonathan Hickman, una delle firme più importanti dell’universo Marvel, è venuto in Italia per la prima volta.

Molto ampia anche la presenza giapponese, con Go Nagai, Yuu Watase, Tōru Fujisawa e Paru Itagaki. Il mondo del videogioco era rappresentato da due figure di riferimento come Yoshinori Kitase e Hideki Kamiya. Tra gli autori italiani era presente Zerocalcare, atteso come ogni anno da lunghe file di lettori.

I grandi marchi dell’intrattenimento

Lucca Comics & Games resta anche la vetrina più ambita dai grandi brand del settore. LEGO ha presentato il nuovo set dedicato a Dragon Ball e una capsula del tempo pensata per l’anniversario. Tra i protagonisti c’era anche Crunchyroll, piattaforma di riferimento per gli appassionati di anime.

Le piattaforme di streaming hanno trasformato il centro storico in un set a cielo aperto:

HBO Max ha allestito un padiglione dedicato al mondo di Harry Potter.

Netflix ha puntato su «KPop Demon Hunters».

Disney+ ha portato Percy Jackson.

Paramount+ ha scelto Dexter come suo rappresentante.

Mediaset Infinity ha proposto appuntamenti esclusivi con contenuti inediti di One Piece.

Non sono mancate le proposte per collezionisti e gamer. Pokémon ha regalato a tutta la community una carta esclusiva di Pikachu, creata per i sessant’anni del festival. Bandai Namco ha presentato novità tra giochi, gadget e Gundam. Funko ha portato otto Funko Pop esclusivi. Red Bull ha ospitato le finali della Red Bull Wings Cup Italia 2026, il torneo dedicato a EA Sports FC 27.

Uno stand costruito dai visitatori

Giorno dopo giorno lo stand ha preso forma grazie alle persone che lo hanno attraversato. I messaggi lasciati sulla bacheca raccontano bene lo spirito della manifestazione: tutti i contributi sono stati rispettosi, in un’atmosfera divertente e rilassata. Per Bakeca Incontri è un riscontro dei valori di rispetto e inclusione che sono al centro della propria community.

Un’eredità che continua

L’edizione 2026 ha unito grandi autori, marchi internazionali e iniziative nate dalla partecipazione del pubblico. Lucca Comics & Games ha dimostrato ancora una volta di essere molto più di una fiera. È un luogo in cui le passioni diventano occasioni di incontro, e un’eredità che continua a rinnovarsi anno dopo anno.