Rinoplastica a Napoli: come prepararsi alla prima visita e cosa aspettarsi

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Chi pensa a una rinoplastica ha spesso molte domande e poche risposte chiare. Il dott. Igor Poccia, specialista in chirurgia plastica ricostruttiva ed estetica che si dedica in prevalenza alla chirurgia del naso, visita e opera a Napoli alla Clinica Ruesch. Ecco come funziona il percorso, dalla prima visita al recupero.

La prima visita

È il momento in cui si capisce se l’intervento ha senso. Il chirurgo valuta la forma del naso, la pelle e la respirazione, ascolta che cosa la persona vorrebbe cambiare e spiega che cosa è realistico. Conviene arrivare con le proprie domande scritte e con eventuali esami o referti precedenti.

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Estetica e respirazione insieme

Un setto deviato o i turbinati ingrossati possono rendere difficile la respirazione. Quando c’è anche questo problema, si può correggerlo nello stesso intervento: la rinosettoplastica unisce la parte estetica e quella funzionale.

Prima dell’intervento

Servono alcuni esami e la valutazione dell’anestesista. Nelle settimane precedenti si sospendono i farmaci e gli integratori che aumentano il rischio di sanguinamento, sempre su indicazione del medico. Il tipo di anestesia viene scelto caso per caso insieme all’anestesista.

Il dopo

La placchetta protettiva si rimuove di solito al controllo del settimo giorno, e intorno alle due settimane si torna al lavoro. Gonfiore e lividi diminuiscono nelle prime settimane; il profilo definitivo richiede mesi. Per occhiali e sport ci sono tempi precisi, da concordare con il chirurgo nei controlli.

Dove informarsi

A Napoli prima visita, intervento e controlli si svolgono in un unico luogo, la Clinica Ruesch in Viale Maria Cristina di Savoia 39, su appuntamento. Informazioni sul percorso sono sul sito del dott. Igor Poccia. Per chi vuole capire meglio l’intervento in generale, dai difetti del naso alle domande sul decorso, c’è il portale di informazione Rinoplastica.it.

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