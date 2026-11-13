Napoli, dall’anagrafe online ai casinò con SPID: come funziona l’identità digitale e cosa cambia

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Il portale del Comune parte dall’identità digitale

Chi vive a Napoli o in provincia e prova a ottenere un certificato senza passare dallo sportello trova subito la regola. Sulla pagina dei servizi online del Comune di Napoli si entra con SPID, CIE o CNS. Anagrafe, servizi elettorali e autocertificazioni stanno dietro quel passaggio, e PartenoPay, la piattaforma per i pagamenti verso la pubblica amministrazione, chiede le stesse credenziali.

Il cambio di abitudini emerge dai numeri nazionali di AgID, l’Agenzia per l’Italia digitale. Nel 2025 lo SPID ha servito più di 1,22 miliardi di accessi, contro 1,15 miliardi del 2024, mentre ogni settimana se ne attivano circa 50 mila di nuove. Non è più il documento di chi ama la tecnologia. È la chiave con cui un pensionato di Fuorigrotta prenota una visita e uno studente di Chiaia scarica un certificato d’iscrizione.

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Una sola identità, tanti servizi privati

Lo SPID nasce per la pubblica amministrazione, ma la sua forza sta nel fatto che anche i privati possono aderire. Banche, assicurazioni, operatori telefonici e piattaforme di servizi lo usano per riconoscere l’utente senza fotocopie e senza code. Il meccanismo è lo stesso del portale comunale: l’utente accede con le credenziali del proprio gestore, il servizio riceve i dati verificati e la pratica va avanti.

Il vantaggio pratico è la riduzione dei passaggi. Una registrazione che prima richiedeva la scansione della carta d’identità e del codice fiscale oggi si completa in pochi minuti, con un livello di sicurezza più alto perché i dati arrivano direttamente da chi li ha già certificati. Resta però una responsabilità che nessun sistema toglie: conoscere le regole del servizio a cui si accede.

Dal Comune al conto di gioco

Tra i servizi privati che hanno adottato l’identificazione digitale c’è anche il gioco online autorizzato in Italia. Una panoramica dei casinò con bonus SPID, curata da Gambling.com, spiega come si apre un conto con l’identità digitale e quali passaggi restano a carico dell’utente. È un tema che interessa soprattutto l’area napoletana, dove il gioco a distanza ha un peso economico noto: il Libro nero dell’azzardo di Cgil e Federconsumatori, costruito su dati dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli, colloca Napoli e provincia tra le prime province italiane per gioco online.

Il punto, per chi vive il territorio, è un altro: riconoscere che l’identità digitale ha regole uguali ovunque. Le credenziali SPID restano personali, non si prestano a parenti o amici e si usano solo sui siti raggiunti digitando l’indirizzo corretto. Un messaggio che invita a “confermare l’identità” cliccando su un link ricevuto per mail o per SMS è il caso classico di tentativo di truffa, e vale per il portale del Comune come per qualsiasi altra piattaforma.

Cosa dice la regola per i conti di gioco

La cornice normativa è chiara e pubblica. Con la determinazione dell’11 novembre 2025 l’Agenzia delle dogane e dei monopoli ha stabilito che i concessionari possono identificare chi apre un conto anche con strumenti di identificazione digitale di sicurezza almeno di secondo livello. Il metodo tradizionale, con copia fronte e retro del documento e codice fiscale, resta valido. Le nuove regole sono in vigore dal 13 novembre 2025 e si trovano nella sezione normativa sul gioco a distanza del sito dell’agenzia.

Le norme tecniche prevedono anche che ogni persona abbia un solo conto di gioco per concessionario, che l’accesso passi da un’autenticazione a più fattori e che i limiti di spesa e di tempo siano impostati fin dall’attivazione. Per chi ha tra 18 e 24 anni i limiti iniziali sono più bassi. Sono garanzie pensate per la tutela del consumatore, e conviene leggerle prima di aprire qualsiasi conto, con o senza SPID. Una guida pubblicata da un quotidiano locale ripercorre la procedura di registrazione passo dopo passo, per chi vuole capire come avviene la verifica dell’identità.

Prima di cliccare: tre verifiche semplici

Che si tratti di un certificato anagrafico o di un servizio privato, le verifiche non cambiano. Il primo controllo riguarda l’indirizzo: il sito deve essere quello ufficiale del gestore o dell’ente, raggiunto da un percorso affidabile. Il secondo riguarda i dati richiesti: lo SPID non richiede mai dati che non c’entrano con l’accesso, come le coordinate bancarie. Il terzo riguarda il gestore dell’identità. Dal 2025 diversi provider hanno introdotto un canone dopo il primo anno, e controllare le condizioni del proprio contratto evita sorprese al rinnovo.

C’è poi una questione che riguarda tutti, nel capoluogo come nei comuni dell’hinterland: il documento fisico resta importante. Lo ha raccontato anche la proroga delle carte d’identità cartacee, che ha tolto l’urgenza della scadenza ma non la direzione verso la CIE. Chi ha già la carta elettronica può usarla come chiave d’accesso con l’app dedicata, senza dover attivare un gestore SPID.

Un’abitudine da costruire con calma

L’identità digitale funziona quando l’utente la conosce. I Comuni dell’area metropolitana stanno estendendo i servizi online, e ogni nuovo servizio aggiunge un motivo per tenere in ordine le proprie credenziali. Cambiare la password con regolarità, attivare le notifiche del gestore e controllare ogni tanto gli accessi registrati sono gesti piccoli che proteggono l’identità in tutti gli usi, dalla pratica comunale alla registrazione su un sito privato.