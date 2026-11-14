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Lutto a Napoli per Antonio Barbaro, addio allo storico imprenditore dell’abbigliamento

Nicola Avolio
Di Nicola Avolio
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Lutto a Napoli per Antonio Barbaro, addio allo storico imprenditore dell'abbigliamento
Lutto a Napoli per Antonio Barbaro, addio allo storico imprenditore dell'abbigliamento
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Se n’è andato nella giornata di giovedì 12 novembre Antonio Barbaro, 82 anni, titolare degli omonimi negozi di abbigliamento e legando il proprio nome alla Galleria Umberto I.

Da sempre punto di riferimento di chi voleva vestire in maniera classica senza rinunciare al vezzo della moda, istrionico, Antonio e il fratello Alfredo erano nati nei Quartieri Spagnoli. Lì i genitori nei lontanissimi anni ‘30 del secolo scorso vendevano frutta e verdura a Sant’Anna di Palazzo. Dai Quartieri la passione e l’intuito, la capacità di cogliere le mode e il talento nell’ispirare generazioni del jet set napoletano e più in generale campano li portano entrambi a un successo straordinario nel commercio di abbigliamento.

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La loro storia è tuttavia anche costellata di grandi dolori. Antonio, in particolare, non era stato più lo stesso da quando, nel 2020, il figlio Pasquale era morto a 38 anni, nella sua abitazione, per un malore.

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Nicola Avolio
Nicola Avolio
Giornalista pubblicista, mi sono avvicinato per la prima volta alla professione iniziando a collaborare con la testata "La Bussola TV", dal 2019 al 2021. Iscritto all'albo dei pubblicisti da giugno 2022, ho in seguito iniziato la mia collaborazione presso la testata "InterNapoli.it", e per la quale scrivo tuttora. Scrivo anche per il quotidiano locale "AbbiAbbè" e mi occupo prevalentemente di cronaca, cronaca locale e sport.

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