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Sospensione della pena e conseguente scarcerazione. Questa la decisione della Corte d’Appello di Napoli per Anna Tramontano, moglie di Rito Calzone, ras scissionista conosciuto negli ambienti criminali con l’appellativo di ‘o pisano.

Sostegno economico dagli Amato-Pagano, scarcerata la moglie del ras Calzone

L’accusa per la donna era quella di ricettazione aggravata dall’aver agevolato il clan Amato – Pagano. Si contestava a Tramontano di aver percepito il ‘mensile’ dal clan per più di 17 anni.

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Il primo grado di giudizio, celebrato nelle forme del rito ordinario, si era concluso con una condanna a due anni e due mesi di reclusione. La svolta è arrivata in Corte d’Appello. I giudici, accogliendo le argomentazioni difensive dei legali Luigi Senese e Lucia Boscaino, hanno rideterminato la pena in due anni di reclusione, concedendo il beneficio della sospensione condizionale della pena. Una decisione che ha consentito la scarcerazione della donna.

La pronuncia della Corte d’Appello segna dunque un passaggio importante in una vicenda che aveva avuto origine da una vasta indagine antimafia e che aveva portato all’arresto della donna per una contestazione legata ai presunti rapporti economici con il clan Amato-Pagano.